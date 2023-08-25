Экс-прокурор призвал на помощь Монгола

В Приморье расследуется уголовное дело в отношении бывшего прокурора края Валерия Василенко. Он арестован по обвинению в мошеннической попытке завладеть акциями судостроительного предприятия «Восточная верфь». По данным приморских СМИ, экс-прокурор при этом сотрудничал с бывшим «смотрящим» по Владивостоку Виталием Широковым (Монголом), также арестованным по этому делу. Василенко вину не признает.
Бывший прокурор Приморского края Валерий Василенко
Фото: Игорь Онучин, Коммерсантъ
Приморский краевой суд 25 августа, рассмотрев апелляционную жалобу защиты, оставил в силе решение Фрунзенского райсуда Владивостока от 12 августа о заключении под стражу до 10 октября заместителя председателя совета директоров АО «Восточная верфь» 74-летнего Валерия Василенко. Также оставлен в СИЗО-1 столицы Приморья общественный советник директора АО «Восточная верфь» Сергей Кралевич. «Органами предварительного следствия ведется расследование уголовного дела о нескольких эпизодах мошенничества в особо крупном размере, в том числе в отношении доли акций судостроительного завода "Восточная верфь", принадлежащей одному из миноритарных акционеров»,— пояснили суть уголовного дела в отношении фигурантов в объединенной пресс-службе судебной системы Приморья.
В региональных управлениях СКР, ФСБ и прокуратуры уголовное дело против господина Василенко, который с 1991 по 2005 год возглавлял надзорное ведомство Приморья, не комментируют.
По информации источника «Ъ», Валерий Василенко вину не признает.
По данным близкого к приморским силовикам сайта «Золотой мост», Валерию Василенко инкриминируется попытка завладения акциями «Восточной верфи», принадлежащими одному из миноритариев, «путем обмана и угроз» при помощи бывшего «смотрящего» по Владивостоку Виталия Широкова (Монгола). Тот в 2008 году получил шесть лет колонии строгого режима за взимание дани с перегонщиков автомобилей на трассе Владивосток—Хабаровск. Также якобы господин Василенко сотрудничал в махинациях с акциями с председателем совета директоров верфи Геннадием Лазаревым, который в настоящее время находится за пределами России. «После получения акций (фигуранты.— «Ъ») намеревались отказаться от исполнения оборонного заказа и извлекать доход от сдачи в аренду имущества и земельных участков предприятия»,— пишет «Золотой мост». По данным СМИ, Виталий Широков также арестован.
АО «Восточная верфь» — судостроительное предприятие, основанное в 1952 году, расположено во Владивостоке. В 1994 году завод был преобразован в акционерное общество. С 1950-х по 2000-е годы на предприятии было построено более 500 кораблей для ВМФ, пограничных сил и рыбопромысловых организаций. Более 30 единиц боевой техники с этого предприятия было поставлено на экспорт в восемь стран мира, в том числе во Вьетнам, Ирак и Китай. Технические возможности АО «Восточная верфь» позволяют строить корабли и суда длиной до 120 метров, шириной до 16 метров, высотой до 25 метров и спусковой массой до 2,5 тыс. тонн (водоизмещением до 3,5 тыс. тонн).
По данным приморских СМИ, основным акционером (36,99%) АО «Восточная верфь» является бывший депутат заксобрания Приморья Геннадий Лазарев. Еще 5,75% принадлежит Андрею Мирошниченко, он же является акционером АО «Тихоокеанская электротехническая компания», которое контролирует 15,36% акций «Восточной верфи».
В октябре 2022 года «Восточная верфь» направила в арбитраж заявление о признании ее банкротом. Из данных картотеки суда также следует, что за последние месяцы против компании подано множество исковых заявлений, сумма требований по которым превышает десятки миллионов рублей.
В ноябре прошлого года власти Приморья сообщили, что к «Восточной верфи» проявляет интерес Объединенная судостроительная корпорация (ОСК). «ОСК планирует вложить в активы и основные средства судостроительного завода около 12 млрд руб., направив их в том числе на приобретение нового плавучего дока, удлинение достроечной набережной, изменение внутренней логистики»,— информировала пресс-служба парламента края со ссылкой на министра промышленности и торговли Приморья Сергея Калитина. «Есть понимание департамента гособоронзаказа Минобороны РФ о дополнительном обеспечении завода заказами в случае смены финансовой и производственной политики и ключевого инвестора»,— заявил господин Калитин.
В начала августа 2023 года Арбитражный суд Москвы отклонил исковое заявление АО «Восточная верфь» к Минобороны о расторжении государственного контракта, подписанного 1 сентября 2014 года, и взыскании 817,6 млн руб. убытков.