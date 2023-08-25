Экс-прокурор призвал на помощь Монгола

В Приморье расследуется уголовное дело в отношении бывшего прокурора края Валерия Василенко. Он арестован по обвинению в мошеннической попытке завладеть акциями судостроительного предприятия «Восточная верфь». По данным приморских СМИ, экс-прокурор при этом сотрудничал с бывшим «смотрящим» по Владивостоку Виталием Широковым (Монголом), также арестованным по этому делу. Василенко вину не признает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший прокурор Приморского края Валерий Василенко

Фото: Игорь Онучин, Коммерсантъ Бывший прокурор Приморского края Валерий Василенко

Фото: Игорь Онучин, Коммерсантъ

Приморский краевой суд 25 августа, рассмотрев апелляционную жалобу защиты, оставил в силе решение Фрунзенского райсуда Владивостока от 12 августа о заключении под стражу до 10 октября заместителя председателя совета директоров АО «Восточная верфь» 74-летнего Валерия Василенко. Также оставлен в СИЗО-1 столицы Приморья общественный советник директора АО «Восточная верфь» Сергей Кралевич. «Органами предварительного следствия ведется расследование уголовного дела о нескольких эпизодах мошенничества в особо крупном размере, в том числе в отношении доли акций судостроительного завода "Восточная верфь", принадлежащей одному из миноритарных акционеров»,— пояснили суть уголовного дела в отношении фигурантов в объединенной пресс-службе судебной системы Приморья.

В региональных управлениях СКР, ФСБ и прокуратуры уголовное дело против господина Василенко, который с 1991 по 2005 год возглавлял надзорное ведомство Приморья, не комментируют.

По информации источника «Ъ», Валерий Василенко вину не признает.

По данным близкого к приморским силовикам сайта «Золотой мост», Валерию Василенко инкриминируется попытка завладения акциями «Восточной верфи», принадлежащими одному из миноритариев, «путем обмана и угроз» при помощи бывшего «смотрящего» по Владивостоку Виталия Широкова (Монгола). Тот в 2008 году получил шесть лет колонии строгого режима за взимание дани с перегонщиков автомобилей на трассе Владивосток—Хабаровск. Также якобы господин Василенко сотрудничал в махинациях с акциями с председателем совета директоров верфи Геннадием Лазаревым, который в настоящее время находится за пределами России. «После получения акций (фигуранты.— «Ъ») намеревались отказаться от исполнения оборонного заказа и извлекать доход от сдачи в аренду имущества и земельных участков предприятия»,— пишет «Золотой мост». По данным СМИ, Виталий Широков также арестован.

АО «Восточная верфь» — судостроительное предприятие, основанное в 1952 году, расположено во Владивостоке. В 1994 году завод был преобразован в акционерное общество. С 1950-х по 2000-е годы на предприятии было построено более 500 кораблей для ВМФ, пограничных сил и рыбопромысловых организаций. Более 30 единиц боевой техники с этого предприятия было поставлено на экспорт в восемь стран мира, в том числе во Вьетнам, Ирак и Китай. Технические возможности АО «Восточная верфь» позволяют строить корабли и суда длиной до 120 метров, шириной до 16 метров, высотой до 25 метров и спусковой массой до 2,5 тыс. тонн (водоизмещением до 3,5 тыс. тонн).

По данным приморских СМИ, основным акционером (36,99%) АО «Восточная верфь» является бывший депутат заксобрания Приморья Геннадий Лазарев. Еще 5,75% принадлежит Андрею Мирошниченко, он же является акционером АО «Тихоокеанская электротехническая компания», которое контролирует 15,36% акций «Восточной верфи».

В октябре 2022 года «Восточная верфь» направила в арбитраж заявление о признании ее банкротом. Из данных картотеки суда также следует, что за последние месяцы против компании подано множество исковых заявлений, сумма требований по которым превышает десятки миллионов рублей.

В ноябре прошлого года власти Приморья сообщили, что к «Восточной верфи» проявляет интерес Объединенная судостроительная корпорация (ОСК). «ОСК планирует вложить в активы и основные средства судостроительного завода около 12 млрд руб., направив их в том числе на приобретение нового плавучего дока, удлинение достроечной набережной, изменение внутренней логистики»,— информировала пресс-служба парламента края со ссылкой на министра промышленности и торговли Приморья Сергея Калитина. «Есть понимание департамента гособоронзаказа Минобороны РФ о дополнительном обеспечении завода заказами в случае смены финансовой и производственной политики и ключевого инвестора»,— заявил господин Калитин.

В начала августа 2023 года Арбитражный суд Москвы отклонил исковое заявление АО «Восточная верфь» к Минобороны о расторжении государственного контракта, подписанного 1 сентября 2014 года, и взыскании 817,6 млн руб. убытков.

Алексей Чернышев, Владивосток