Суд отказал «Восточной верфи» во взыскании с Минобороны 817,6 млн рублей убытков

Арбитражный суд Москвы отклонил исковое заявление АО «Восточная верфь» к Минобороны о расторжении государственного контракта, подписанного 1 сентября 2014 года, и взыскании 817,6 млн руб. убытков. Соответствующая информация представлена в судебной картотеке. «Восточная верфь» ранее подала на собственное банкротство.

Согласно определению суда, на прошлом заседании, которое состоялось 22 июня, представитель Промсвязьбанка заявил ходатайство о вступлении в дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

В качестве обоснования ходатайства Промсвязьбанк указал, что он и «Восточная верфь» 12 ноября 2021 года заключили кредитный договор. Документ предусматривал, что банк открывает заемщику кредитную линию с лимитом выдачи 980,1 млн руб. на срок по 30 июня 2023 года. Полученные средства должны были пойти на финансирование затрат по контракту от 1 сентября 2014 года. Задолженность перед банком по кредитному договору не погашена.

Суд отказал Промсвязьбанку во вступлении в дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора.

В октябре 2022 года «Восточная верфь» направила в арбитраж заявление о признании ее банкротом. Заседание по проверке обоснованности банкротства отложено на 22 августа. Из данных картотеки суда также следует, что за последние месяцы против компании подано множество исковых заявлений, сумма требований по которым превышает десятки миллионов рублей.

АО «Восточная верфь» — судостроительное предприятие, основанное в 1952 году, расположено во Владивостоке. В 1994 году завод был преобразован в акционерное общество. С 1950-х по 2000-е годы на предприятии было построено более 400 кораблей для ВМФ, пограничных сил и рыбопромысловых организаций. Более 30 единиц боевой техники с этого предприятия было поставлено на экспорт в восемь стран мира, в том числе во Вьетнам, в Ирак и Китай.

О том, что вынудило судостроительное предприятие подать заявление в суд,— в материале «Ъ FM».