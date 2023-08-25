Сбербанк оценил свой разовый налог на сверхприбыль в 3 млрд рублей

Сбербанк сообщил, что исходя из финальной версии закона о налоге на сверхприбыль (windfall tax), группа должна уплатить в бюджет до 3 млрд руб. Банк внесет эту сумму в качестве обеспечительного платежа до 30 ноября 2023 года.

«При этом отметим, что "Сбер" является одним из крупнейших налогоплательщиков в РФ — за 2022 год банк заплатил налог на прибыль в размере 310 млрд руб. Кроме того по итогам 2022 года Сбера выплатил дивиденды в размере 565 млрд руб.»,— сообщила пресс-служба банка (есть у «Ъ»).

Президент Владимир Путин подписал закон о налоге на сверхприбыль 4 августа. Разовый сбор с бизнеса затронет компании, чья прибыль за 2021-й и 2022-й превысила 1 млрд руб. Налоговая ставка устанавливается в размере 10% от суммы превышения прибыли. При этом ставка может быть снижена до 5%, если компания выплатит налог в 2023 году. В соответствии с законом уплата налога должна производиться до 28 января 2024-го. Как подсчитывало правительство, в результате разового сбора бюджет должен получить 300 млрд руб., которые впоследствии направят на поддержку социальной сферы.

Министр финансов Антон Силуанов подчеркивал, что новый налог — это лишь «разовый сбор по договоренности с бизнесом», а введение налога на сверхприбыль на постоянной основе он считает нецелесообразным.

Некоторые другие компании также уже делились своими оценками сбора. Так, группа «Черкизово» говорила, что налог обойдется ей в 400 млн руб. Qiwi оценивала выплаты по windfall tax в 500 млн руб. Headhunter рассчитывает выплатить 268 млн руб. Все эти компании также намерены внести обеспечительный платеж до 30 ноября.

О деталях закона — в публикации «Ъ» «Сверхприбыль приблизилась к бюджету».