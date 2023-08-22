В школе на Уралмаше обрушился потолок, детей распределили по другим заведениям

На Уралмаше (район Екатеринбурга) в школе № 68 на ул. Кировградской, 40а рухнул потолок, сообщает портал Е1 со ссылкой на родителей учеников. Из-за обрушения школьников распределили по другим учебным заведениям.

«В школе обвалился потолок, школа будет экстренно раскидана по нескольким заведениям. Среднее звено переходит в 128-й лицей — от нашего дома это 4 км. Сейчас ребенок в школу ходил 20 минут пешком по аллее. Я сама возить не смогу, муж работает. Почему столько домов возведено, а школы — старье, которое еле стоит, и никому дела нет?»,— прокомментировала инцидент мама школьника. Другая читательница издания рассказала, что обрушение потолка произошло в двух классах, где ранее занимались начальные классы.

В родительских чатах опубликовали письмо от директора школы Елены Роговой: «Уважаемые родители! Я понимаю вашу тревожность, переживания из-за информации, которая сегодня распространяется. Прошу вас не волноваться и с пониманием отнестись к этой ситуации. Всем известно, что мы были включены в план капитального ремонта. Это время наступило немного раньше, чем все ожидали!».

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