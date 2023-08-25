Битлджус, Битлджус, Битлджус

Режиссер, чей киноязык не спутаешь ни с чьим другим,— это определенно про Тима Бертона. Большинство его фильмов практически сразу становятся классикой — от ранних «Битлджуса» и «Эдварда Руки-ножницы» до более современных «Чарли и шоколадная фабрика» или «Суинни Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит». Готический стиль Бертона породил свой собственный стиль, которому до сих подражают многие деятели искусства, не только режиссеры. Несколько интересных фактов об американском режиссере — в галерее «Коммерсантъ Стиль».
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