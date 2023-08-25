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Коммерсантъ FM
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Битлджус, Битлджус, Битлджус

Тиму Бертону — 65 лет

Режиссер, чей киноязык не спутаешь ни с чьим другим,— это определенно про Тима Бертона. Большинство его фильмов практически сразу становятся классикой — от ранних «Битлджуса» и «Эдварда Руки-ножницы» до более современных «Чарли и шоколадная фабрика» или «Суинни Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит». Готический стиль Бертона породил свой собственный стиль, которому до сих подражают многие деятели искусства, не только режиссеры. Несколько интересных фактов об американском режиссере — в галерее «Коммерсантъ Стиль».

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«Безумие, некоторым ужасным образом, — наивысшая свобода, доступная человеку, поскольку он тогда не ограничен рамками общества.»

«Безумие, некоторым ужасным образом, — наивысшая свобода, доступная человеку, поскольку он тогда не ограничен рамками общества.»

Фото: Amy Sussman / Getty Images

Во время учебы в Калифорнийском институте искусств Бертон часто предпочитал снимать короткие работы на заданные преподавателями темы, чем писать их.

Во время учебы в Калифорнийском институте искусств Бертон часто предпочитал снимать короткие работы на заданные преподавателями темы, чем писать их.

Фото: Warner Bros. Pictures / Sunset Boulevard / Corbis / Getty Images

В 1980-х Бертон работал на студии Walt Disney, где снял свой первый мультфильм – «Винсент» (1982).

В 1980-х Бертон работал на студии Walt Disney, где снял свой первый мультфильм – «Винсент» (1982).

Бертона несколько раз увольняли из студии Walt Disney, основная причина – слишком мрачные работы.

Бертона несколько раз увольняли из студии Walt Disney, основная причина – слишком мрачные работы.

Фото: Thomas Iannaccone / WWD / Penske Media / Getty Images

Первым «большим» фильмом Тима Бертона стала черная комедия «Битлджус» (1988). Она собрала в прокате $80 млн.

Первым «большим» фильмом Тима Бертона стала черная комедия «Битлджус» (1988). Она собрала в прокате $80 млн.

Фото: East News

Джонни Депп – один из постоянных актеров Тима Бертона. Впервые они поработали вместе на фильме «Эдвард Руки-ножницы» (1990), где Депп исполнил заглавную роль.

Джонни Депп – один из постоянных актеров Тима Бертона. Впервые они поработали вместе на фильме «Эдвард Руки-ножницы» (1990), где Депп исполнил заглавную роль.

Фото: Jon Furniss / WireImage / Getty Images

Джонни Депп и Вайнона Райдер в фильме «Эдвард Руки-ножницы», 1990 год.

Джонни Депп и Вайнона Райдер в фильме «Эдвард Руки-ножницы», 1990 год.

Фото: East News

Кадр из фильма «Марс атакует!», 1997 год.

Кадр из фильма «Марс атакует!», 1997 год.

Фото: East News

Помимо полнометражного кино Бертон также снял несколько мультфильмов: «Труп невесты» (2005), «9» (2009), «Франкенвини» (2012) и другие.

Помимо полнометражного кино Бертон также снял несколько мультфильмов: «Труп невесты» (2005), «9» (2009), «Франкенвини» (2012) и другие.

Фото: East News

Кадр из мультфильма «Труп невесты», 2005 год.

Кадр из мультфильма «Труп невесты», 2005 год.

Фото: East News

Режиссер первого фильма «Бэтмен» и «Бэтмен возвращается» Тим Бертон с гордостью демонстрирует значок Бэтмена во время фотосессии в Западном Голливуде, Калифорния, в 1989 году.

Режиссер первого фильма «Бэтмен» и «Бэтмен возвращается» Тим Бертон с гордостью демонстрирует значок Бэтмена во время фотосессии в Западном Голливуде, Калифорния, в 1989 году.

Фото: George Rose / Getty Images

Джек Николсон и Ким Бейсингер d фильмt «Бэтмен» режиссера Тима Бертона, 1989 год.

Джек Николсон и Ким Бейсингер d фильмt «Бэтмен» режиссера Тима Бертона, 1989 год.

Фото: Sunset Boulevard / Corbis / Getty Images

Бертону ошибочно приписывают режиссерскую роль в мультфильме «Кошмар перед Рождеством» (1993). Из-за занятости на съемках фильма «Бэтмен возвращается» (1992) ему пришлось уступить режиссерское кресло Генри Селику. Тим Бертон остался продюсером и со-сценаристом картины.

Бертону ошибочно приписывают режиссерскую роль в мультфильме «Кошмар перед Рождеством» (1993). Из-за занятости на съемках фильма «Бэтмен возвращается» (1992) ему пришлось уступить режиссерское кресло Генри Селику. Тим Бертон остался продюсером и со-сценаристом картины.

Фото: East News

Мишель Пфайффер в роли Женщины-кошки, Дэнни Девито в роли Пингвина в фильме «Бэтмен возвращается», 1992 год.

Мишель Пфайффер в роли Женщины-кошки, Дэнни Девито в роли Пингвина в фильме «Бэтмен возвращается», 1992 год.

Фото: East News

Эван Макгрегор в фильме «Большая рыба», 2003 год.

Эван Макгрегор в фильме «Большая рыба», 2003 год.

Фото: East News

Тим Бертон, Альберт Финни и Жессика Лэнг на сьемках фильма «Большая рыба», 2003 год.

Тим Бертон, Альберт Финни и Жессика Лэнг на сьемках фильма «Большая рыба», 2003 год.

Фото: East News

Джонни Депп, Фредди Хаймор и Дэвид Келли в фильме «Чарли шоколадная фабрика», 2005 год.

Джонни Депп, Фредди Хаймор и Дэвид Келли в фильме «Чарли шоколадная фабрика», 2005 год.

Фото: East News

На съемках своего первого фильма «Большое приключение Пи-Ви» (1985) Бертон познакомился с композитором Дэнни Эльфманом (на фото справа), который писал музыку почти ко всем последующим картинам режиссера.

На съемках своего первого фильма «Большое приключение Пи-Ви» (1985) Бертон познакомился с композитором Дэнни Эльфманом (на фото справа), который писал музыку почти ко всем последующим картинам режиссера.

Фото: Touchstone Pictures / Sunset Boulevard / Corbis / Getty Images

В 1989 «Битлджус» получил премию Оскар за лучший грим.

В 1989 «Битлджус» получил премию Оскар за лучший грим.

Фото: Steve Granitz / WireImage

У Тима Бертона двое детей – оба от британской актрисы Хелены Бонэм-Картер. На фото: Тим Бертон с детьми Нелл Бертон и Билли-Рэй Бертон на кинофестивале в Риме, 2021 год.

У Тима Бертона двое детей – оба от британской актрисы Хелены Бонэм-Картер. На фото: Тим Бертон с детьми Нелл Бертон и Билли-Рэй Бертон на кинофестивале в Риме, 2021 год.

Фото: Alessandra Benedetti - Corbis / Corbis / Getty Images

Тим Бертон и актриса Хелена Бонэм Картер принимают участие в «Ночи фанка и соула 2013» в Лондоне.

Тим Бертон и актриса Хелена Бонэм Картер принимают участие в «Ночи фанка и соула 2013» в Лондоне.

Фото: David M. Benett / Getty Images

Дженна Ортега в сериале «Уэнсдэй», 2022 год.

Дженна Ортега в сериале «Уэнсдэй», 2022 год.

Фото: Netflix

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«Безумие, некоторым ужасным образом, — наивысшая свобода, доступная человеку, поскольку он тогда не ограничен рамками общества.»

Фото: Amy Sussman / Getty Images

Во время учебы в Калифорнийском институте искусств Бертон часто предпочитал снимать короткие работы на заданные преподавателями темы, чем писать их.

Фото: Warner Bros. Pictures / Sunset Boulevard / Corbis / Getty Images

В 1980-х Бертон работал на студии Walt Disney, где снял свой первый мультфильм – «Винсент» (1982).

Бертона несколько раз увольняли из студии Walt Disney, основная причина – слишком мрачные работы.

Фото: Thomas Iannaccone / WWD / Penske Media / Getty Images

Первым «большим» фильмом Тима Бертона стала черная комедия «Битлджус» (1988). Она собрала в прокате $80 млн.

Фото: East News

Джонни Депп – один из постоянных актеров Тима Бертона. Впервые они поработали вместе на фильме «Эдвард Руки-ножницы» (1990), где Депп исполнил заглавную роль.

Фото: Jon Furniss / WireImage / Getty Images

Джонни Депп и Вайнона Райдер в фильме «Эдвард Руки-ножницы», 1990 год.

Фото: East News

Кадр из фильма «Марс атакует!», 1997 год.

Фото: East News

Помимо полнометражного кино Бертон также снял несколько мультфильмов: «Труп невесты» (2005), «9» (2009), «Франкенвини» (2012) и другие.

Фото: East News

Кадр из мультфильма «Труп невесты», 2005 год.

Фото: East News

Режиссер первого фильма «Бэтмен» и «Бэтмен возвращается» Тим Бертон с гордостью демонстрирует значок Бэтмена во время фотосессии в Западном Голливуде, Калифорния, в 1989 году.

Фото: George Rose / Getty Images

Джек Николсон и Ким Бейсингер d фильмt «Бэтмен» режиссера Тима Бертона, 1989 год.

Фото: Sunset Boulevard / Corbis / Getty Images

Бертону ошибочно приписывают режиссерскую роль в мультфильме «Кошмар перед Рождеством» (1993). Из-за занятости на съемках фильма «Бэтмен возвращается» (1992) ему пришлось уступить режиссерское кресло Генри Селику. Тим Бертон остался продюсером и со-сценаристом картины.

Фото: East News

Мишель Пфайффер в роли Женщины-кошки, Дэнни Девито в роли Пингвина в фильме «Бэтмен возвращается», 1992 год.

Фото: East News

Эван Макгрегор в фильме «Большая рыба», 2003 год.

Фото: East News

Тим Бертон, Альберт Финни и Жессика Лэнг на сьемках фильма «Большая рыба», 2003 год.

Фото: East News

Джонни Депп, Фредди Хаймор и Дэвид Келли в фильме «Чарли шоколадная фабрика», 2005 год.

Фото: East News

На съемках своего первого фильма «Большое приключение Пи-Ви» (1985) Бертон познакомился с композитором Дэнни Эльфманом (на фото справа), который писал музыку почти ко всем последующим картинам режиссера.

Фото: Touchstone Pictures / Sunset Boulevard / Corbis / Getty Images

В 1989 «Битлджус» получил премию Оскар за лучший грим.

Фото: Steve Granitz / WireImage

У Тима Бертона двое детей – оба от британской актрисы Хелены Бонэм-Картер. На фото: Тим Бертон с детьми Нелл Бертон и Билли-Рэй Бертон на кинофестивале в Риме, 2021 год.

Фото: Alessandra Benedetti - Corbis / Corbis / Getty Images

Тим Бертон и актриса Хелена Бонэм Картер принимают участие в «Ночи фанка и соула 2013» в Лондоне.

Фото: David M. Benett / Getty Images

Дженна Ортега в сериале «Уэнсдэй», 2022 год.

Фото: Netflix

Илья Петрук

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