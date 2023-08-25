Битлджус, Битлджус, Битлджус

Режиссер, чей киноязык не спутаешь ни с чьим другим,— это определенно про Тима Бертона. Большинство его фильмов практически сразу становятся классикой — от ранних «Битлджуса» и «Эдварда Руки-ножницы» до более современных «Чарли и шоколадная фабрика» или «Суинни Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит». Готический стиль Бертона породил свой собственный стиль, которому до сих подражают многие деятели искусства, не только режиссеры. Несколько интересных фактов об американском режиссере — в галерее «Коммерсантъ Стиль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «Безумие, некоторым ужасным образом, — наивысшая свобода, доступная человеку, поскольку он тогда не ограничен рамками общества.» Фото: Amy Sussman / Getty Images Во время учебы в Калифорнийском институте искусств Бертон часто предпочитал снимать короткие работы на заданные преподавателями темы, чем писать их. Фото: Warner Bros. Pictures / Sunset Boulevard / Corbis / Getty Images В 1980-х Бертон работал на студии Walt Disney, где снял свой первый мультфильм – «Винсент» (1982). Бертона несколько раз увольняли из студии Walt Disney, основная причина – слишком мрачные работы. Фото: Thomas Iannaccone / WWD / Penske Media / Getty Images Первым «большим» фильмом Тима Бертона стала черная комедия «Битлджус» (1988). Она собрала в прокате $80 млн. Фото: East News Джонни Депп – один из постоянных актеров Тима Бертона. Впервые они поработали вместе на фильме «Эдвард Руки-ножницы» (1990), где Депп исполнил заглавную роль. Фото: Jon Furniss / WireImage / Getty Images Джонни Депп и Вайнона Райдер в фильме «Эдвард Руки-ножницы», 1990 год. Фото: East News Кадр из фильма «Марс атакует!», 1997 год. Фото: East News Помимо полнометражного кино Бертон также снял несколько мультфильмов: «Труп невесты» (2005), «9» (2009), «Франкенвини» (2012) и другие. Фото: East News Кадр из мультфильма «Труп невесты», 2005 год. Фото: East News Режиссер первого фильма «Бэтмен» и «Бэтмен возвращается» Тим Бертон с гордостью демонстрирует значок Бэтмена во время фотосессии в Западном Голливуде, Калифорния, в 1989 году. Фото: George Rose / Getty Images Джек Николсон и Ким Бейсингер d фильмt «Бэтмен» режиссера Тима Бертона, 1989 год. Фото: Sunset Boulevard / Corbis / Getty Images Бертону ошибочно приписывают режиссерскую роль в мультфильме «Кошмар перед Рождеством» (1993). Из-за занятости на съемках фильма «Бэтмен возвращается» (1992) ему пришлось уступить режиссерское кресло Генри Селику. Тим Бертон остался продюсером и со-сценаристом картины. Фото: East News Мишель Пфайффер в роли Женщины-кошки, Дэнни Девито в роли Пингвина в фильме «Бэтмен возвращается», 1992 год. Фото: East News Эван Макгрегор в фильме «Большая рыба», 2003 год. Фото: East News Тим Бертон, Альберт Финни и Жессика Лэнг на сьемках фильма «Большая рыба», 2003 год. Фото: East News Джонни Депп, Фредди Хаймор и Дэвид Келли в фильме «Чарли шоколадная фабрика», 2005 год. Фото: East News На съемках своего первого фильма «Большое приключение Пи-Ви» (1985) Бертон познакомился с композитором Дэнни Эльфманом (на фото справа), который писал музыку почти ко всем последующим картинам режиссера. Фото: Touchstone Pictures / Sunset Boulevard / Corbis / Getty Images В 1989 «Битлджус» получил премию Оскар за лучший грим. Фото: Steve Granitz / WireImage У Тима Бертона двое детей – оба от британской актрисы Хелены Бонэм-Картер. На фото: Тим Бертон с детьми Нелл Бертон и Билли-Рэй Бертон на кинофестивале в Риме, 2021 год. Фото: Alessandra Benedetti - Corbis / Corbis / Getty Images Тим Бертон и актриса Хелена Бонэм Картер принимают участие в «Ночи фанка и соула 2013» в Лондоне. Фото: David M. Benett / Getty Images Дженна Ортега в сериале «Уэнсдэй», 2022 год. Фото: Netflix Следующая фотография 1 / 22 «Безумие, некоторым ужасным образом, — наивысшая свобода, доступная человеку, поскольку он тогда не ограничен рамками общества.» Фото: Amy Sussman / Getty Images Во время учебы в Калифорнийском институте искусств Бертон часто предпочитал снимать короткие работы на заданные преподавателями темы, чем писать их. Фото: Warner Bros. Pictures / Sunset Boulevard / Corbis / Getty Images В 1980-х Бертон работал на студии Walt Disney, где снял свой первый мультфильм – «Винсент» (1982). Бертона несколько раз увольняли из студии Walt Disney, основная причина – слишком мрачные работы. Фото: Thomas Iannaccone / WWD / Penske Media / Getty Images Первым «большим» фильмом Тима Бертона стала черная комедия «Битлджус» (1988). Она собрала в прокате $80 млн. Фото: East News Джонни Депп – один из постоянных актеров Тима Бертона. Впервые они поработали вместе на фильме «Эдвард Руки-ножницы» (1990), где Депп исполнил заглавную роль. Фото: Jon Furniss / WireImage / Getty Images Джонни Депп и Вайнона Райдер в фильме «Эдвард Руки-ножницы», 1990 год. Фото: East News Кадр из фильма «Марс атакует!», 1997 год. Фото: East News Помимо полнометражного кино Бертон также снял несколько мультфильмов: «Труп невесты» (2005), «9» (2009), «Франкенвини» (2012) и другие. Фото: East News Кадр из мультфильма «Труп невесты», 2005 год. Фото: East News Режиссер первого фильма «Бэтмен» и «Бэтмен возвращается» Тим Бертон с гордостью демонстрирует значок Бэтмена во время фотосессии в Западном Голливуде, Калифорния, в 1989 году. Фото: George Rose / Getty Images Джек Николсон и Ким Бейсингер d фильмt «Бэтмен» режиссера Тима Бертона, 1989 год. Фото: Sunset Boulevard / Corbis / Getty Images Бертону ошибочно приписывают режиссерскую роль в мультфильме «Кошмар перед Рождеством» (1993). Из-за занятости на съемках фильма «Бэтмен возвращается» (1992) ему пришлось уступить режиссерское кресло Генри Селику. Тим Бертон остался продюсером и со-сценаристом картины. Фото: East News Мишель Пфайффер в роли Женщины-кошки, Дэнни Девито в роли Пингвина в фильме «Бэтмен возвращается», 1992 год. Фото: East News Эван Макгрегор в фильме «Большая рыба», 2003 год. Фото: East News Тим Бертон, Альберт Финни и Жессика Лэнг на сьемках фильма «Большая рыба», 2003 год. Фото: East News Джонни Депп, Фредди Хаймор и Дэвид Келли в фильме «Чарли шоколадная фабрика», 2005 год. Фото: East News На съемках своего первого фильма «Большое приключение Пи-Ви» (1985) Бертон познакомился с композитором Дэнни Эльфманом (на фото справа), который писал музыку почти ко всем последующим картинам режиссера. Фото: Touchstone Pictures / Sunset Boulevard / Corbis / Getty Images В 1989 «Битлджус» получил премию Оскар за лучший грим. Фото: Steve Granitz / WireImage У Тима Бертона двое детей – оба от британской актрисы Хелены Бонэм-Картер. На фото: Тим Бертон с детьми Нелл Бертон и Билли-Рэй Бертон на кинофестивале в Риме, 2021 год. Фото: Alessandra Benedetti - Corbis / Corbis / Getty Images Тим Бертон и актриса Хелена Бонэм Картер принимают участие в «Ночи фанка и соула 2013» в Лондоне. Фото: David M. Benett / Getty Images Дженна Ортега в сериале «Уэнсдэй», 2022 год. Фото: Netflix

Илья Петрук