Старейший рыбокомбинат Петербурга признали банкротом

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти признал ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1» банкротом, открыв в отношении него конкурсное производство на шесть месяцев. На это обратил внимание «Деловой Петербург».

В общей сложности собрание кредиторов зарегистрировало к предприятию 28 претензий на 3,9 млрд рублей. В числе причин банкротства — кредитная нагрузка, рост себестоимости продукции и потенциальное снижение спроса на неё.

Как уточнили в холдинге, проблемы начались в феврале 2022 года, когда комбинат столкнулся с дефицитом оборотных средств при большой кредитной нагрузке. После этого предприятие ушло в простой и уже в ноябре инициировало собственное банкротство. Суд ввел наблюдение на полгода.

По данным СПАРК, ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1» занимается переработкой и консервированием морепродуктов. Компанию контролирует Александр Старобинский, которому принадлежат 80 % акций. У холдинга шесть дочерних предприятий, в отношении четырех из них уже возбуждены дела о банкротстве.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что суд начал конкурсное производство на Бокситогорском силикатном заводе.

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