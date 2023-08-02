Суд начал конкурсное производство на Бокситогорском силикатном заводе

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял решение ввести на шесть месяцев конкурсное производство на Бокситогорском силикатном заводе, следует из картотеки арбитражных дел.

В конце июля состоялось собрание кредиторов компании, на котором большинством голосов было принято решение о банкротстве. Сообщение об этом было опубликовано арбитражным управляющим ООО «БСЗ» Александрой Звонаревой.

С иском о банкротстве завода обратился екатеринбургский производственный кооператив «Промстеклоцентр», который выпускает жидкое стекло. До этого он уже выиграл в суде дело о взыскании с БСЗ 7 млн руб. Причиной спора стали средства, которые кооператив в 2021 году внес как вклад по договору простого товарищества. Однако договор не был заключен, и суд встал на сторону екатеринбургского кооператива.

Среди других кредиторов завода — петербургское ООО «Щебень.Ру», которое оценило долг почти в 21 млн руб. В феврале 2023 года ООО «АСФ ”Сервис безопасности”» попросило суд включить еще 555,3 тыс. руб. долга. В марте к общему долгу добавило 375,6 тыс. руб. АО «Русал Бокситогорск». В УФНС по Ленинградской области заявили о 2,85 млн руб. долга.

Бокситогорский силикатный завод был запущен в 2014 году на площадке бывшего Балтийского электромеханического предприятия. Выручка сократилась с более чем 113 млн руб. в 2019 году до 19,5 млн руб. в 2022 году. В правительстве Ленинградской области рассказали, что предприятие работает, но деятельность фактически ведется от другого юрлица.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте