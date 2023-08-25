Володин анонсировал парламентские слушания по вопросам бизнеса в октябре

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал Россию самой крупной европейской экономикой, сравнив топ-10 экономик мира в 2012 году и 2022 году. По его мнению, санкции не смогли помешать стране развиваться, однако теперь необходимо переходить к «проактивной экономики». В силу этого, он анонсировал большие парламентские слушания по вопросам малого и среднего предпринимательства, которые пройдут в октябре.

«Россия, несмотря на более 17,5 тыс. введенных санкций, за эти 10 лет стала самой крупной европейской экономикой, вошла в пятерку мировых лидеров»,— написал Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Политик выразил мнение, что санкции «бумерангом ударили по их инициаторам». В частности, он отметил, что США за минувшие десть лет уступили лидерство Китаю, Германия выпала из первой пятерки экономик мира, а Франция и Британия опустились на девятое и десятое места. «Вызовы сделали нас сильнее. Но многое еще предстоит»,— отметил господин Володин.

По словам спикера Госдумы, для построения проактивной экономики нужно поддерживать отечественного производителя, укреплять технологический суверенитет, выстраивать эффективный диалог с представителями бизнеса.

«Планируем в октябре провести большие парламентские слушания по вопросам развития малого и среднего предпринимательства»,— добавил Вячеслав Володин.

По данным августовского мониторинга предприятий Центробанка, в России зафиксировано заметное ухудшение оценок состояния деловой активности в основных секторах экономики. Кроме того, результирующий индекс бизнес-климата в августе снизился в августе до 5,2 с 6,2 пункта.

Подробнее — в материале «Экономика неравномерно остывает».

Анастасия Ларина