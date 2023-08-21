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Коммерсантъ FM
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Экономика неравномерно остывает

Предприятия фиксируют резкий рост цен и издержек

Результаты августовского мониторинга предприятий, опубликованные Банком России, фиксируют заметное ухудшение оценок текущего состояния деловой активности в основных секторах экономики и стабилизацию ожиданий респондентов на ближайший квартал в ответ на резкое ослабление курса рубля и повышение регулятором ключевой ставки. Заметнее всего пострадали оценки роста отпускных цен и издержек. Такая реакция — лишь начало цикла охлаждения экономики России.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В июле 2023 года, по данным мониторинга Банком России более 14 тысяч нефинансовых предприятий в ключевых видах экономической деятельности, индекс текущих оценок спроса, выпусках и цен компаний-респондентов снизился фактически до нуля — с 2,1 до 0,2 пункта на фоне стабилизации ожиданий на ближайшие три месяца на уровне 10,3 пункта, а результирующий индекс бизнес-климата (ИБК) уменьшился в августе до 5,2 с 6,2 пункта в июле. Больше всего пострадали оценки компаниями текущего и ожидаемого выпуска, роста цен, тогда как оценки ожидаемого спроса даже чуть подросли на фоне снижения оценок его нынешнего состояния.

Текущие оценки делового климата снизились в большинстве видов экономической деятельности, наиболее заметно — в транспортном комплексе (тут оценки стали отрицательными впервые с апреля 2023 года), в оптовой торговле и в обработке, нацеленной на частное потребление. На фоне же общей стабилизации ожиданий на уровне июля в торговле автотранспортом, сельском хозяйстве, инвестиционной обработке и водоснабжении ожидания заметно улучшились, а в добыче и оптовой торговле — продолжили снижаться. Среди основных факторов, ограничивающих выпуск, компании назвали нехватку персонала (прежде всего, рабочих), значительный рост издержек и удлинение сроков поставок из-за сложностей с логистикой. Заметим, что августовские оценки индекса промышленного оптимизма Института Гайдара, напротив, улучшились в части текущих и ожидаемых оценок выпуска и спроса, ухудшившись лишь в части резкого роста запасов — до их заметного избытка.

Последнее, впрочем, «может рассматриваться как позитивный сигнал, поскольку означает формирование готовности предприятий к росту спроса и поддержку текущего выпуска, часть которого планово направляется производителями на склады готовой продукции», полагает автор оценок Сергей Цухло.

Между тем ценовые ожидания предприятий в августе в целом по экономике заметно выросли и превысили средние значения 2021–2022 годов, до которых они не смогли добраться в июле, замечают в ЦБ.

Банк России предлагает держаться ценностей низкой инфляции при любом сценарии

Рост ценовых ожиданий был фронтальным, а увеличение издержек предприятий в августе в экономике ускорилось, за исключением лишь электроэнергетики. Наиболее заметно увеличились издержки предприятий торговли, транспортировки и хранения. «Среди основных причин — удорожание сырья, материалов и комплектующих на фоне ослабления рубля, а также существенный рост стоимости горюче-смазочных материалов и увеличение логистических издержек»,— поясняют аналитики ЦБ. В результате в августе по сравнению с июлем ускорился и рост отпускных цен (заметнее всего в торговле автотранспортом), а в сельском хозяйстве рост текущих цен зафиксирован впервые с августа 2022 года. Большинство предприятий связывали рост отпускных цен с ослаблением курса рубля. Так, предприятия розничной торговли ждут, что в следующие три месяца отпускные цены в среднем будут расти темпами 12,6% в годовом выражении — выше это значение было лишь весной 2022 года.

«Динамика ИБК показывает — пик ускорения экономического роста пришелся на март—май, а в июне—июле рост начал резко замедляться. Сокращение бюджетного импульса и ужесточение ДКП неизбежно приведут к дальнейшему замедлению роста. Нельзя исключать, что в четвертом квартале в экономике может начаться мягкая рецессия — мягкая посадка будет полезна перегретой экономике»,— полагают аналитики Telegram-канала MMI.

В свою очередь, Александр Исаков из Bloomberg Economics считает, что консенсус экономистов недооценивает влияние ключевой ставки ЦБ на экономические условия.

«В ближайшие месяцы станут заметными и эффекты на уровень деловой активности — инвестиции, потребление, выпуск. Наш индикатор вероятности рецессий после повышения ставки вырос с 6% до 21% — примерно до уровня 2018 года. Это не значит, что экономика уже находится в рецессии, но говорит о том, что прогнозы по росту на 2023–2024 годы, скорее, начнут пересматривать вниз»,— заключает он.

Артем Чугунов

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