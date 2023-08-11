В Петербурге планируют ввести поминутную оплату парковки к сентябрю

К сентябрю 2023 года в Санкт-Петербурге намерены ввести поминутную оплату в зоне платной парковки. Она будет действовать со второго часа стоянки, рассказал заместитель председателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков в интервью на радио «Комсомольская правда» 11 августа.

Господин Ваньчков уточнил, что все работы по подготовке почти завершены. Проект постановления находится на согласовании в городских исполнительных органах власти.

Предполагается, что переход к поминутной оплате будет происходить, начиная со второго часа размещения авто в зоне платной парковки. При этом водитель сможет заранее внести оплату стоянки более чем на час. В случае, если стоянка продлится меньше часа, то неизрасходованные деньги вернутся на счет в мобильном приложении.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что платная парковка может появится в городах Ленинградской области, вплотную прилегающих к Санкт-Петербургу — Муринском, Новодевяткинском, Бугровском и Заневском поселениях Всеволожского района.

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