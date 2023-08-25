Минобороны: силы ПВО уничтожили над Калужской областью украинскую ракету С-200

Минобороны сообщило, что была пресечена попытка украинских военных осуществить атаки по гражданским объектам на территории России. По версии ведомства, ВСУ запустили ракету доработанного комплекса ПВО С-200.

«Ракета обнаружена и уничтожена средствами ПВО над территорией Калужской области»,— говорится в пресс-релизе военного ведомства. Telegram-канал Mash опубликовал видео с предполагаемым моментом уничтожения модифицированной украинской С-200.

Власти Калужской области информацию пока не комментировали. В Москве по неизвестным причинам закрыты на прием и вылет самолетов аэропорты Внуково и Домодедово.

Лаура Кеффер