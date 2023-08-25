Трампа арестовали и отпустили под залог

Бывший президент США Дональд Трамп прибыл в тюрьму округа Фултон (штат Джорджия), где прошел формальную процедуру ареста в рамках дела о вмешательстве в выборы 2022 года. В тюрьме его обыскали, сфотографировал и взяли отпечатки пальцев. После этого его отпустили под залог в $200 тыс.

Господин Трамп вину не признает. Он назвал происходящее «пародией на правосудие», а само дело против него он считает «вмешательством в выборы», которые предстоят в США в 2024 году. «То, что здесь произошло, является пародией на правосудие. Мы не сделали ничего плохого. Я не сделал ничего плохого»,— заявил он журналистам перед отлетом (цитата по AFP).

Судья в Джорджии начнет рассмотрение дела о вмешательстве в выборы 23 октября, фигурантами по нему проходят еще 18 человек. Большое жюри утвердило обвинения по этому делу на прошлой неделе. Против господина Трампа расследуют несколько уголовных дел. Среди прочего, политика подозревают в халатном обращении с секретными документами, обнаруженными в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде в 2022 году.

Подробнее о расследованиях читайте в публикации «Ъ» «Ну и дела».

Лаура Кеффер