Норвежский телеканал узнал о планах Осло передать Киеву истребители F-16

Норвегия передаст Украине истребители F-16, сообщили источники норвежского телеканала TV 2. Количество самолетов и другие подробности не уточняются. Норвегия станет третьей страной, которая одобрит передачу истребителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ints Kalnins / Reuters Фото: Ints Kalnins / Reuters

О готовности передать Украине F-16 ранее заявили Нидерланды и Дания, которые получили соответствующее разрешение от страны-производителя — США. Копенгаген намерен передать 19 самолетов, Амстердам может дать 24.

США в середине августа подтвердили, что дадут европейским странам добро на передачу Украине американских истребителей F-16, как только будет завершена подготовка украинских пилотов. Между тем, по сообщениям западных СМИ, на обучение экипажей может уйти год. Российская сторона обещал серьезные последствия за такой шаг, потому что самолеты способны нести ядерное оружие.

Подробнее — в материале «Ъ» «Владимир Зеленский летает за крыльями».

Леонид Уварчев