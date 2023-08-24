Опрос: 75% детей в Петербурге откладывают деньги

Подавляющее большинство юных жителей Санкт-Петербурга (75%) делают накопления. При этом копить несовершеннолетние петербуржцы предпочитают на гаджеты (33%) и одежду (16%). Таковы результаты совместного исследования СберНПФ и образовательной компании MAXIMUM Education.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В числе наиболее популярных объектов для накопления средств по 11% голосов набрали также подарки близким, путешествия и обучающие курсы. Каждый второй (51%) ребенок хранит свои сбережения в безналичной форме: на родительской или специальной детской карте. 49% откладывают наличными.

При этом 63% опрошенных в Петербурге родителей уже начали посвящать подрастающее поколение в тонкости ведения личного бюджета: рассказали, как вести учет доходов и расходов, откуда берутся деньги, как их откладывать. Подробную инструкцию о том, как защититься от мошенников, получили 94% детей. Такая работа дала свои плоды — только 10% юных жителей Петербурга получили негативный опыт в этой сфере.

Дети 85% респондентов получают карманные деньги преимущественно нерегулярно. Лишь 30% опрошенных родителей выделяют личные средства своим отпрыскам с установленной периодичностью. 87% респондентов из Петербурга выдают детям на неделю до 1 тыс. рублей.

В качестве зон роста для маленьких инвесторов родители определили борьбу с импульсивными покупками (32%), траты на вредную еду (23%), а также незнание цены денег и неумение контролировать расходы (по 14%). 13% все еще испытывает трудности с накоплением денежных средств.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что почти треть молодых петербуржцев мечтает об открытии собственного кафе.

Наталья Ширнина

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