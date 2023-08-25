Учение Хаббарда оказалось неверным

В четверг Невский районный суд Санкт-Петербурга поставил точку в долгом деле петербургских сайентологов. Руководителя церкви Ивана Мацицкого признали виновным по нескольким статьям — от незаконной предпринимательской деятельности до организации экстремистского сообщества. Тем не менее его освободили из-под стражи прямо в зале суда: у одних вмененных в вину статей УК РФ закончился срок давности, по другим суд засчитал время, проведенное в СИЗО. Четверо его сподвижников были приговорены к штрафам. Изъятые у фигурантов $360 тыс. суд конфисковал в пользу государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сайентолога Ивана Мацицкого отпустили из зала суда

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Сайентолога Ивана Мацицкого отпустили из зала суда

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Сайентологическая церковь Петербурга» действовала с 1992 года и все это время безуспешно пыталась зарегистрироваться как религиозная организация. В 2016 году ФСБ провела масштабные обыски в офисах организации и квартирах ряда ее адептов. По версии следствия, сайентологи занимались незаконной коммерческой деятельностью (ст. 171 УК), которая принесла им около 280 млн руб. Речь шла в основном об оказании «консультационных услуг», проведении обучающих мероприятий и продаже литературы. Обвинение утверждало, что большая часть поступавших средств не отражалась в отчетности либо оформлялась как пожертвования частных лиц.

В материалах дела упоминалось, что в помещениях церкви было обнаружено «3600 листов бумаги, внешне схожих с банкнотами долларов США номиналом 100».

В 2017 году силовики задержали господина Мацицкого, исполнительного директора церкви Галину Шуринову, главного бухгалтера Сахиба Алиева, начальника службы безопасности Анастасию Терентьеву и ее заместителя Констанцию Есаулкову. За исключением последней всех поместили в СИЗО, госпожу Есаулкову по состоянию здоровья отправили под домашний арест. Позже и остальных отпустили из-под стражи, но в марте 2021 года Ивана Мацицкого снова отправили в изолятор. Он неоднократно жаловался на соседей по камере, которые, по его словам, доставляли ему физические и психологические проблемы.

После задержания в 2017 году группа правозащитников направила обращение президенту России Владимиру Путину, утверждая, что преследование сайентологов нарушает конституционное право граждан «выбирать и распространять религиозные убеждения», а действия, за которые фигуранты оказались в тюрьме, «ежедневно совершаются во всех сообществах сайентологов более чем в 160 странах мира, и нигде подобная практика не признается уголовным деянием». Правозащитники также сравнивали преследование сайентологов с гонениями на верующих в СССР.

В 2019 году ФСБ возбудила в отношении руководства религиозной группы уголовное дело о легализации 17 млн руб. (ч. 2 ст. 171 УК РФ). Позже появились еще два состава — возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства (ст. 282 УК РФ), а также организация экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ). Следствие заявляло, что сайентологи создали экстремистское сообщество и пропагандировали исключительность своей религии. Одновременно лидера сайентологов Ивана Мацицкого обвинили в психологическом давлении на провинившихся последователей, которым запрещалось участвовать в духовных практиках.

Рассмотрение дела в суде началось в августе 2020 года, свою вину все фигуранты отрицали. В прениях, состоявшихся этим летом, защита настаивала на полном оправдании. Сторона обвинения затребовала для Ивана Мацицкого наказание в виде восьми лет общего режима; Галине Шуриновой, для Анастасии Терентьевой и Сахибу Алиеву просили шесть лет, для Констанции Есаулковой — три года. Суд в итоге назначил Ивану Мацицкому 6,5 года лишения свободы с запретом на работу в общественных и религиозных организациях на два года. От наказания он был освобожден «по отбытию». Остальным назначили штрафы от 600 тыс. до 1,3 млн руб. При этом по ст. 171 УК РФ все подсудимые были освобождены от наказания за истечением сроков давности. А «бумаги, схожие с денежными средствами» были конфискованы в доход государства.

После объявления приговора сайентологи не скрывали радости. В зал суда они пришли с сумками, в которых, по всей видимости, были заранее заготовлены необходимые вещи на случай лишения свободы. В разговоре с “Ъ” они дали понять, что с решением не согласны.

Однако на прямой вопрос об обжаловании защитники ответили, что надо сперва получить на руки решение. Адвокат Виталий Ивашков, представляющий интересы господина Мацицкого, ограничился комментарием: «Человек на свободе — это уже хорошо».

Добавим, с 2011 года четыре материала сайентологов были внесены в список экстремистской литературы, а в 2021 году две зарубежные организации последователей Хаббарда были признаны нежелательными в РФ. Без тренингов и публичных мероприятий российские сайентологи остались небольшой группой энтузиастов, не имеющих ни денег, ни влияния, считает руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург; Павел Коробов