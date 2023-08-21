Рыбаки проявили медосмотрительность

Вступившие в силу новые требования к медосмотру членов экипажа судов вызвали беспокойство рыбопромышленников. Число обследований выросло с 10 до 17–29 процедур, а общие годовые затраты бизнеса — почти в четыре раза, до 1,16 млрд руб. Ассоциация добытчиков минтая попросила Минэкономики провести оценку фактического воздействия новых требований. Но эта процедура, предупреждают юристы, может затянуться и не гарантировать результат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Рыбопромышленники столкнулись с существенным ростом затрат из-за новых требований к медосмотру членов экипажа судов, сообщил президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак в августе в письме Минэкономики (копия есть у “Ъ”). Речь идет о вступившем в силу с 1 марта приказе Минздрава, дополняющем прежний порядок проведения медосмотров. Как поясняет президент ВАРПЭ Герман Зверев, действующие с 2020 года нормы предусматривают проведение десяти видов обследований и консультации у семи врачей ежегодно. В рамках нового приказа число обязательных процедур выросло до 17–29 в зависимости от специализации и показаний у конкретного члена экипажа, указывает он.

В 2022 году промысел только на Дальнем Востоке вели 558 судов с общей численностью экипажей в 19,6 тыс. человек, говорит Алексей Буглак. Из-за нового приказа общая ежегодная стоимость медосмотров для участников рынка увеличивается в 3,6 раза, до 1,16 млрд руб., подсчитал он. Как сказано в письме АДМ, ряд новых обследований направлены на выявление в основном хронических состояний и избыточны для определения противопоказаний к работе на судне. В АДМ просят Минэкономики провести оценку фактического воздействия (ОФВ) нового приказа.

По словам Алексея Буглака, отчет по итогам предоставляется в правительство, принимающее решение о дальнейшей судьбе документа — оптимизации или отмене.

В Минэкономики заявили “Ъ”, что предложили АДМ представить позицию для включения приказа в план оценки применения обязательных требований на очередной год. В Росрыболовстве отметили, что необходимость в оптимизации документа будет оценена Минэкономики при проведении соответствующих процедур. В Минздраве “Ъ” не ответили.

Рост расходов на медосмотры — достаточно ощутимая для участников рынка статья расходов, отмечает господин Буглак. В 2022 году, по его словам, выросли эксплуатационные затраты, стоимость топлива, расходы на персонал, а в этом году увеличились ставки сбора за добычу водных биоресурсов. В первом квартале 2023 года прибыль рыбной отрасли снизилась на 35% год к году, до 31,1 млрд руб. при росте выручки на 3,5%, до 219,9 млрд руб., сообщало ранее ВАРПЭ.

Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) Алексей Осинцев говорит, что все предусмотренные обследования важны, но рост затрат на медосмотры «вызывает озабоченность».

По инициативе АСРФ Минтруд учел возможность оплаты медосмотров плавсостава за счет страховых взносов, но расходы рыбопромышленников уже превышают предельный размер возмещения более чем в десять раз, указывает он.

Как отмечает Герман Зверев, избыточное регулирование ограничивает и развитие кадрового потенциала отрасли. Для прохождения практики на рыболовных судах курсантам требуются аналогичные медосмотры, их высокая стоимость становится сдерживающим фактором, указывает он. По его словам, ситуацию облегчало бы сокращение списка обследований за счет исключения дублирующих и профилактических процедур, кроме требующих повышенного контроля — таких как наркологических.

Соучредитель юридической компании a.t Legal Николай Титов говорит, что формально для ОФВ важно соотношение положительного и отрицательного эффектов, наличие препятствий для ведения бизнеса. Но этот процесс длительный, критерии оценки нечеткие и многие согласования по итогу могут не привести к желаемому результату, указывает он. По его словам, реальная возможность пересмотра приказа связана больше с политическими факторами.

Анатолий Костырев