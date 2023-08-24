Санкции отправились в «Артек»

Наложенные США вслед за Великобританией санкции на детский международный центр «Артек» могут существенно сократить его зарубежные контакты. Несмотря на сложную геополитическую обстановку, лагерь продолжал принимать в том числе детей из западных стран. Но теперь от контактов с центром могут оказаться и другие страны, опасаясь вторичных санкций, не исключают юристы. Это снизит роль «Артека» как инструмента мягкого политического влияния.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

ФГБОУ «Международный детский центр “Артек”» и его директор Константин Федоренко попали в санкционный список США. Об этом в четверг сообщил Минфин страны. В самом «Артеке» на вопросы «Ъ» оперативно не ответили. Официальный представитель МИДа Мария Захарова в своем Telegram-канале резко высказалась о решении американских властей, назвав «Артек» местом, «где созданы условия для здорового отдыха и развития детей».

Международный детский центр «Артек» в Гурзуфе (Крым) существует с 1925 года и является одним из крупнейших в России. В этом году «Артек» рассчитывает принять 41,4 тыс. детей. Детский центр не впервые попадает в санкционные списки. В июле 2023 году аналогичное решение в отношении «Артека» принято и Великобританией.

Включение в санкционный список влечет за собой запрет американским лицам (как физическим, так и юридическим) на любое взаимодействие с «Артеком», включая инвестиции, поставку ему товаров или оказание услуг, поясняет управляющий партнер юридической группы «Парадигма» Климент Русакомский. Юрист коллегии адвокатов Delcredere Карина Анненкова добавляет, что решение влечет блокировку всех находящихся в США активов лагеря.

Поскольку таковых, скорее всего, нет, юрист полагает, что «включение в SDN может нанести “Артеку” в первую очередь репутационный вред».

Впрочем, из-за рисков наложения вторичных санкций избегать отношений с лагерем будут не только американские компании и граждане, указывает руководитель международной практики Uppercase Legal Ратмир Проскурнов: «В случае продолжения взаимодействия с лицом из SDN-листа США могут признать это попыткой обойти установленные ограничения. При этом наложение вторичных санкций на контрагентов может фактически парализовать их деятельность, включая возможность блокировки счетов».

Глава правового комитета Российского союза туриндустрии Георгий Мохов уточняет, что попавший в санкционные списки детский лагерь может столкнуться с проблемами при поставках оборудования, ограничениями на доступ к программному обеспечению. Кроме того, руководитель Союза организаторов детского активного туризма Марина Ненарокова предполагает, что попадание в санкционные списки создаст сложности при исполнении обязательств в рамках международных договоров. Одновременно визовые и иные ограничения могут распространяться на официально трудоустроенных сотрудников детского центра, считает госпожа Ненарокова.

Организация также может быть исключена из международных программ сотрудничества, предполагающих как обмен непосредственно детскими группами, так и профессиональными компетенциями, считает господин Мохов. Участие в них, по мнению эксперта, для детского учреждения обычно считается достаточно престижным.

Господин Проскурнов не исключает, что «поток детей в лагерь может сократиться из консервативных соображений, потому что родители или компании, организующие посещение центра, не захотят рисковать».

В «Артек» до сих пор действительно приезжали гости из-за рубежа. Так, в июле этого года детский центр сообщал о проведении международной смены «Добавь в друзья», которую посетили дети из 50 стран, включая Германию, Швеции, Францию, Австралию, Израиль. Собеседник «Ъ» на рынке детского туризма считает, что «Артек» в какой-то мере можно считать инструментом политического влияния на международную среду через «мягкую силу». «Не стоит недооценивать контакты, которые формируются у детей в раннем подростковом возрасте»,— рассуждает он.

Александра Мерцалова, Анна Занина