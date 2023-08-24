«Яндекс» осваивается в финтехе

«Яндекс» выходит на рынок финтех-сервисов. И сразу со ставкой выше рынка. Компания предложит «Сейвы» — накопительные счета с ежедневной выплатой процентов. Доступ к ним сперва получат активные владельцы «Карт Плюса» — это цифровые дебетовые карты компании. А в будущем сервис станет доступен всем желающим. Ставка — 13% годовых. Но после трех месяцев она опустится до 9%. Пользователи «Сейвов» смогут открыть не более 10 счетов, на которых суммарно можно хранить до 10 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Зачем «Яндексу» выходить на новый рынок? И преуспеет ли он? Аналитик группы компаний «Финам» Леонид Делицын считает, что у компании есть все шансы:

«Как известно, пиковая оценка капитализации "Яндекса" — почти $30 млрд — была достигнута на ожидании его слияния с Тинькофф-банком. Но сделка не состоялась. Однако надежда на то, что "Яндекс" все-таки найдет себя в мире финтеха, не угасла. Почему? Потому что финтех — единственный крупный рынок, на который "Яндекс" действительно может выйти, задействовав свои компетенции, конкурентные преимущества, например, лидирующую позицию в искусственном интеллекте и огромную лояльную аудиторию.

И при этом этот рынок относительно маржинален. Потому что, как мы знаем, "Яндекс" не без успеха пытал счастье в сферах агрегации предложений такси и электронной коммерции. Но они очень низкомаржинальны. А вот финансовые сервисы — это другая история. Там не нужна ни техника, ни складские помещения, там все происходит на родной для компании территории вычислений.

И "Яндекс" может быть там очень силен. Как только он получит необходимые разрешения, лицензии и клиентскую базу, то действительно сможет сильно потеснить традиционные финансовые организации и на этом значительно увеличить выручку, возможно, и с высокой маржинальностью».

Накопительные счета позволят «Яндексу» продавать товары в рассрочку —это станет важным преимуществом, считает независимый финансовый аналитик Сергей Скатов. Другое дело, что преуспеть на рынке финтеха компании едва ли удастся, отмечает собеседник “Ъ FM”:

«Это может быть неочевидно, но гипотетически возникли проблемы с привлечением финансирования и ликвидностью. Банк, вероятно, попытался компенсировать обрезанные международные потоки средствами физических лиц, которых сейчас на рынке достаточно много.

Думаю, что это такая предтеча внедрения на разные сервисы "Яндекса" продукта buy now pay later бесконечной рассрочки, которую все компании пытаются внедрить. Потому что она позволяет продавать сильно больше, а проценты включать в стоимость и таким образом увеличивать свою маржинальность.

Но тут есть фундаментальная проблема. Повышенные проценты на дебетовые счета предлагают все в рамках промокампании с определенной регулярностью. Люди, у которых был открыт счет в одном банке, начинают переводить свои накопления — карусель, включается музыка.

Потом, когда время закончится, деньги переводят в другой банк. А потом финансовые организации понимают, что это становится дорого и выключают музыку — все остались при своих. Думаю, что "Яндекс" попадет в эту же самую карусель, и вряд ли продукт будет каким-то конкурентоспособным».

Два года назад «Яндекс» купил банк «Акрополь» у генерального директора «Связного» Евгения Давыдовича. Компания переименовала его в «Яндекс Банк», но развивать не стала, и в итоге его лицензия была отозвана Центробанком. А в 2022-м компания запустила сервис для оплаты покупок по частям «Сплит».

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Иван Корякин