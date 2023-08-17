Вклады подтянулись за ставкой

Сбербанк повысил ставки по вкладам, максимальная доходность — на уровне ключевой. То же делают и другие банки. Максимальную ставку по рублевым депозитам Сбербанк установил на уровне 12%. О повышении ставок успели заявить практически все крупные банки. В их числе ВТБ, «Открытие», Почта-банк, Газпромбанк, Альфа-банк и другие игроки. Причем максимальные ставки у большинства сравнялись с ключевой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Чем объяснить такой резкий рост? Генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев уверен, что это связано с высокими темпами кредитования:

«С учетом роста ключевой ставки какое-то торможение, очевидно, будет, в том числе в ипотеке. Но в других сегментах, если мы берем розницу, серьезного снижения динамики кредитования это не повлечет. То есть как раз, скорее всего, она снова будет достаточно сильной.

Фондироваться банкам все равно нужно и за счет вкладов, а это означает, что придется подтягиваться по ставкам. Соответственно, в короткой перспективе мы увидим, что подавляющее большинство финансовых организаций, по крайней мере, те, которые активно работают с розничными клиентами, будут повышать на примерно ту же величину и ставки по вкладам — 3, может быть, 4 процентных пункта. И процесс уже идет — почти все крупные финансовые организации объявили о повышении.

Приходится ли говорить о дефиците ликвидности? Для банков всегда выбор, как менять структуру фондирования. Понятно, что при таком сильном росте ставок депозиты физлиц начинают проигрывать сильнее по стоимости другим источникам. Но самое главное, что при стабильном росте и при ожиданиях высоких темпов кредитования этот источник должен быть стабильно растущим».

А Центральный банк неожиданно разрешил не ограничивать полную стоимость кредита. Это позволит банкам «проводить большую гибкость в подстройке процентных ставок». Кредиты подорожают в ближайшее время, уверен председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин:

«Банк России в очередной раз поощряет участников рынка повысить ставки по вновь выдаваемым кредитам, соответственно, это ослабление сюжета, связанного с недопущением закредитованности семей. Да, людям нужны деньги, но сейчас они будут занимать уже значительно дороже, чем раньше. Соответственно, ежемесячные платежи вырастут.

Справятся ли они с этим или, в конце концов, останутся с долгом, но без имущества — это уже кому как повезет. Решение, скорее всего, направлено на то, чтобы поддержать банковский сектор за счет населения. Заемщики будут платить эти высокие проценты, которые в ближайшее время пересмотрят, и, соответственно, кредиты подорожают».

Банк России поднял ключевую ставку до 12% во вторник, 15 августа. По оценке регулятора, этого достаточно, чтобы инфляция вернулась к 4% в следующем году. Но ЦБ не исключил и дальнейшего повышения, если проинфляционные риски продолжат усиливаться.

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Иван Корякин