Сбережения разложили по банкам

Россияне стали чаще сберегать деньги в банках. Доля таких граждан достигла многолетних максимумов, следует из данных ЦБ. Регулятор сообщил, что в августе сбережения на счетах хранили 42% россиян. Последний раз показатель был на этом уровне в 2017 году. Правда, речь идет об опросах, а не фактически наблюдаемых значениях. Доля тех, кто предпочитает наличные, за месяц сократилась, пусть и незначительно — с 32% до 30%.

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Насколько выгодно сейчас хранить сбережения в банке? И есть ли шанс заработать еще больше? Гендиректор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев спрос на банковские депозиты считает ожидаемым:

«Депозиты сейчас сильно выигрывают, особенно после повышения ключевой ставки. Доходность у них фиксированная, есть возможность управлять счетами через интернет-банк в один-два клика, плюсом является и страхование вкладов. Практически все остальные альтернативные инструменты в этом плане несколько потеряли привлекательность.

Доверие к банковским инструментам — это тоже важный фактор. Были периоды, когда сбережения предпочтительнее было держать в наличных. Текущее ослабление рубля не привело к ажиотажному спросу на наличную валюту. Ставка и так уже достаточно высокая, тем более если сравнивать ее с инфляцией, получается значительная дельта.

Влияет и высокая растущая потребительская активность. То, что сберегается, предпочитают держать в банках. Противоречия здесь нет. Грань достаточно тонкая, то есть нет какого-то жесткого критерия, указывающего на то, что мы перешли из одной модели в другую. Большой поток бюджетных денег, который попал в экономику, дошел до россиян. Люди на этом фоне начали больше тратить и даже увеличивать потребительскую активность за счет кредитного плеча. То есть в целом все-таки, наверное, доминирует сейчас потребительская модель».

Депозиты становятся более популярными после двух подряд повышений ключевой ставки. Причем оба раза — в июле и в августе — регулятор превосходил ожидания рынка. Сейчас ключевая ставка составляет 12% годовых. По подсчетам Банка России, в результате к середине августа выросли и ставки по вкладам. Сейчас средний максимальный показатель десяти крупнейших банков — выше 9%.

Следующее заседание ЦБ запланировано на 15 сентября. Регулятор предупреждал, что в случае увеличения проинфляционных рисков ставка снова может быть повышена. Однако пока для такого решения мало данных, считает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Альфа-Капитал» Владимир Брагин:

«До заседания еще почти месяц, за это время выйдет масса данных с инфляцией, с курсом, со сбережениями, поэтому, думаю, ЦБ будет ориентироваться на фактические данные. Ситуация примерно следующая: очень низкая безработица, очень высокий спрос на труд, быстрый рост заработных плат, и в целом на уровне населения благосостояние заметно улучшилось.

Но тогда в чем минус? Так как стимул идет со стороны оборонной промышленности, это не потребительские товары, а, значит, растет импорт. Соответственно, увеличивается и стоимость внутренних товаров. Понятно, что стоит задача сделать так, чтобы люди больше сберегали, несли свои деньги в банки, на фондовый рынок, куда угодно, только не на потребление.

И это как раз может сбить инфляционную волну, дать экономике время адаптироваться через оптимизацию производств, снижение издержек. Требуются ли дополнительные ужесточения? Это вопрос. Потому что если перегнуть палку, можно вызвать обратный цикл, что уже, конечно, излишне серьезно придавит экономическую активность».

В агентстве АКРА предупреждали, что последние решения Центробанка будут ощутимыми для рынка кредитования, в частности ипотеки. Банки уже пересмотрели условия по таким кредитам, средняя ставка в крупнейших банках составила 14%, подсчитали аналитики финансового маркетплейса «Сравни».

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Иван Якунин