Ford представил кемпер Transit Custom Nugget

Компания Ford представила новую модификацию микроавтобуса Transit Custom — дом на колесах Nugget.

Кемпер создан совместно с немецкой компаний Westfalia, которая специализируется на подобной технике. Автомобиль получил трансформируемый салон, в котором передние кресла на стоянке можно повернуть против хода, а диван в салоне оснащен подогревом. Трансформируемые посадочные места способны превращаться в две двуспальные кровати.

Оборудование модели включает в себя кухню со встроенным холодильником, плитой и мойкой, предусмотрены душ, места для хранения складных стульев и стола, интегрированные тенты для отдыха на свежем воздухе. Подъемная крыша оснащена солнечной батареей, а 7-дюймовый цветной сенсорный экран позволяет проверять и контролировать нагрев и уровень воды, уровень заряда батареи и управлять салонным освещением. Специальное приложение для смартфона позволяет контролировать ряд функций удаленно.

Первым на рынок выйдет Transit Custom Nugget со 170-сильным дизельным двигателем Ford EcoBlue с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией, а позднее появится 232-сильная гибридная версия на базе 2,5-литрового бензинового двигателя с тяговым аккумулятором на 11,8 кВт•ч. Предложат версии как с передним, так и с полным приводом.

Прием заказов на Ford Transit Custom Nugget в Европе уже открыт, но поставки автомобилей клиентам начнутся только весной 2024 года. Напомним, новое поколение коммерческой модели Ford Transit Custom, которое впервые получило электрическую версию, было представлено осенью 2022 года.

Максим Вершинин

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