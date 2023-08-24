Авиакомпания Emirates отрицает приостановку полетов в Россию

Эмиратская авиакомпания Emirates сообщила, что не планирует приостанавливать полеты в Россию. Ранее в сети сообщалось о планах авиаперевозчика прекратить все полеты в РФ из-за рисков безопасности.

«Рейсы в настоящее время выполняются в штатном режиме»,— сообщили ТАСС в пресс-службе Emirates.

Сегодня, 22 августа, в Telegram-каналах появилась информация, что Emirates планирует прекратить полеты в Россию через месяц, если не решится проблема с безопасностью, связанная с атаками беспилотников.

За последние несколько недель Москва и Подмосковье подверглась нескольким атакам БПЛА. Последний раз о подобном инциденте Минобороны сообщало 23 августа: системы ПВО сбили два украинских беспилотника над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области. Еще один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и врезался в здание в «Москва-Сити»