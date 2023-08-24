Мишустин предложил развивать общее платежное пространство ЕАЭС

Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) наращивают расчеты в национальных валютах. К системе финансовых сообщений подключены 80% банков государств—членов ЕАЭС. По словам премьера, Россия предлагает на этой основе развивать общее платежное пространство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Предлагаем на основе национальных валют развивать общее платежное пространство, внедрять евразийскую систему рейтингов. Таким образом мы улучшим инвестиционный климат, повысится безопасность расчетов и устойчивость наших экономик»,— сказал господин Мишустин на заседании межправительственного союза (цитата по ТАСС).

Доля нацвалют во взаимных расчетах государств ЕАЭС в 2022 году составила 74%. По данным РСПП, объем взаимной торговли товарами ЕАЭС в прошлом году установил исторический рекорд, увеличившись на 10,3%, до $80,6 млрд. В мае 2023 года президент России Владимир Путин предложил учредить Евразийское рейтинговое агентство, чтобы «адекватно» оценить растущую экономическую активность стран ЕАЭС.

В августе 2022 года премьер-министры стран ЕАЭС на саммите в Киргизии согласовали рекомендации по расширению расчетов в нацвалютах. В частности, планируется развить сеть корреспондентских счетов банков в нацвалютах, наращивать взаиморасчеты без обмена финансовой информацией в SWIFT, торговлю валютными парами и товарно-сырьевыми активами в нацвалютах.

Лусине Баласян