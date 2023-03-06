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Коммерсантъ FM
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РСПП призвал компании из ЕАЭС занять ниши ушедшего западного бизнеса

Компаниям из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) нужно занять на российском рынке ниши, освободившиеся после ухода западного бизнеса, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Он подчеркнул, что это не является призывом обходить санкции.

Александр Шохин

Александр Шохин

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Александр Шохин

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Мы не призываем обходить санкции, а использовать те ниши, которые возникают в связи с уходом западных партнеров из России. Безусловно, не только российские компании могут эти ниши занимать, но и компании стран членов ЕАЭС»,— сказал он на Интеграционном форуме РСПП (цитата по Reuters).

По данным РСПП, объем взаимной торговли товарами ЕАЭС в 2022 году установил исторический рекорд, увеличившись на 10,3%, до $80,6 млрд. Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия нарастили объемы экспорта в ЕАЭС в 1,4 раза год к году, на $9,8 млрд, из них в Россию — на $9,5 млрд.

Господин Шохин уточнил, что Евросоюз и США уже «начинают внимательно следить, почему эти показатели так сильно возросли». «Мы понимаем, что достаточно жестко будут в 2023 году надзирающие и контролирующие органы следить, чтоб не было обхода санкций, но мы считаем, одно дело — контроль за подсанкционными товарами двойного назначения и другое дело — продукция и инвестиции по гражданским направлениям, и здесь мы не призываем обходить санкции»,— отметил глава РСПП.

В августе 2022 года премьер-министры стран ЕАЭС на саммите в Киргизии согласовали рекомендации по расширению расчетов в национальных валютах. По данным «Ъ», приоритет в них отдан созданию независимой платежной инфраструктуры ЕАЭС — за счет взаимодействия национальных систем платежных карт, создания сети корсчетов в нацвалютах и обмена финансовой информацией без применения системы SWIFT. Она с 12 марта прошлого года перестала оказывать услуги российским банкам, которые попали под санкции Евросоюза, введенные в ответ на военную операцию РФ на Украине.

Лаура Кеффер

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