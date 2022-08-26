ЕАЭС готовится к обмену валюты

Премьер-министры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на саммите в киргизском городе Чолпон-Ате согласовали рекомендации по расширению расчетов в национальных валютах. По данным “Ъ”, приоритет в них отдан созданию независимой платежной инфраструктуры ЕАЭС — за счет взаимодействия национальных систем платежных карт, создания сети корсчетов в нацвалютах и обмена финансовой информацией без применения системы SWIFT. Для решения последней задачи РФ уже предложила партнерам по «пятерке» перейти на созданную Банком России систему передачи финансовых сообщений (СПФС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На заседании Евразийского межправительственного совета

На заседании Евразийского межправительственного совета



Заседание межправсовета ЕАЭС в пятницу завершилось двумя договоренностями — о создании Евразийской перестраховочной компании (см. “Ъ” от 26 августа) и о наращивании расчетов в нацвалютах во взаимной торговле. Премьер-министры «пятерки» утвердили рекомендации по работе в этом направлении, формализовав звучавшие в течение года предложения. Сейчас доля таких расчетов, напомнил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, оценивается в 75% от общего оборота. Желание расширить их применение «подстегнула» возникшая из-за санкций невозможность расчетов в долларах с Россией и Белоруссией. Однако простым это процесс не будет.

Как отметил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, «наблюдаются серьезные искажения» между курсами нацвалют, которые определяются через кросс-курсы к доллару, в связи с чем требуются консультации на уровне центробанков стран союза.

В полном объеме содержание принятых рекомендаций в пятницу раскрыто не было. По данным “Ъ”, приоритет в них отдан развитию независимой платежной инфраструктуры ЕАЭС, в частности, за счет взаимодействия национальных систем платежных карт, функционирования достаточной сети корсчетов в нацвалютах и обеспечения возможности обмена финансовой информацией без системы SWIFT. Как пояснил замглавы Минэкономики Дмитрий Вольвач, РФ предлагает перейти на систему передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС, российский аналог SWIFT). Среди других мер — запуск организованной торговли товарно-сырьевыми активами. Отметим, что формирование общего биржевого рынка пока только обсуждается — в частности, странами «пятерки» еще не согласован механизм расчета индексов на общем рынке.

Крупным блоком расчетов, по которому также запланирован переход на нацвалюты, является распределение импортных пошлин в бюджеты стран ЕАЭС.

Поясним, ввозные таможенные пошлины взимаются на внешних границах союза в нацвалютах, а затем конвертируются в доллары и пропорционально распределяются между странами (85% — России, 6,95% — Казахстану, 4,86% — Белоруссии, 1,9% — Киргизии, 1,2% — Армении). В рамках временного порядка, утвержденного в мае, Россия и Белоруссия проводят такие расчеты в рублях. Действующее расщепление пошлин может оказаться предметом новых дискуссий — ранее по инициативе стран, считавших его несправедливым, доли уже пересматривались (см. “Ъ” от 18 апреля 2019 года). Премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал о необходимости «в самое ближайшее время вернуться к рассмотрению вопроса об утверждении единой методики распределения долей» — в связи с изменением в последние месяцы структуры внешней торговли ЕАЭС, из-за которого есть существенные отклонения при распределении пошлин. Подобный вопрос обсуждался и в Казахстане, но власти страны в итоге признали изменения преждевременными, решив, что инициируют вопрос о пересмотре долей лишь в случае длительного сокращения поступлений в бюджет от России и Белоруссии.

В рамках интеграционной повестки премьеры также поручили проработать меры финансовой поддержки проектов промышленной кооперации — как сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, к октябрьскому заседанию межправсовета могут быть готовы «конкретные предложения по источникам финансирования». Пока же намечены приоритетные отрасли — авиастроение, электронное машиностроение, фармацевтика. Также до октября отложен вопрос о формировании единого рынка газа — как отметила официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, в проекте союзного договора пока остаются несогласованные позиции.

Евгения Крючкова