Путин предложил создать Евразийское рейтинговое агентство

Президент России Владимир Путин предложил учредить Евразийское рейтинговое агентство. По его мнению, оно должно обеспечить «адекватную» оценку растущей экономической активности на территории ЕврАзЭс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

На заседании Высшего Евразийского экономического совета Владимир Путин заявил о необходимости укрепления «финансового суверенитета ЕврАзЭС». Он считает, что капиталы должны оставаться в границах стран—членов ЕАЭС и инвестироваться в укрепление экономики.

«Было бы полезно учредить Евразийское рейтинговое агентство, которое обеспечило бы наличие адекватного оценочного инструментария, для обслуживания растущей экономической активности на территории ЕврАзЭС. Но здесь нужны, конечно, принципиальные подходы, жесткие критерии и умение подчиняться этим критериям»,— сказал господин Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Глава государства добавил, что работа рейтингового агентства должна быть «абсолютно объективной», поскольку в этом «ее ценность». «Если этого не будет, то тогда в этом нет смысла»,— подчеркнул господин Путин.

В июле 2022 года директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский сообщил, что Россия совместно с партнерами обсуждает создание независимого рейтингового агентства. Он заявил, что западные рейтинговые агентства предвзяты и «выполняют политический заказ».

Рейтинговое агентство — организация, которая оценивает кредитоспособность финансовых учреждений или государств. Наиболее крупные международные агентства: Standard & Poor's, Moody's, Fitch Ratings. Они прекратили деятельность в РФ после начала спецоперации. В России существует четыре аккредитованных рейтинговых агентства: АКРА, «Эксперт РА», Национальное рейтинговое агентство и «Национальные кредитные рейтинги».

О том, как проходило пленарное заседание ЕАЭС,— в публикации «Ъ» «Нечто евразумительное».

Лусине Баласян