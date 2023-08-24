Германия впервые отправила Украине ракеты для ЗРК Patriot

Германия направила Украине новую партию военной помощи. В поставку впервые вошли ракеты для американских зенитных ракетных комплексов Patriot, следует из обновленного списка военных поставок на сайте немецкого правительства. Сколько именно единиц отправлено, не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Annegret Hilse / Reuters Фото: Annegret Hilse / Reuters

Также ФРГ направила Украине:

Системы обнаружения дронов;

40 разведывательных БПЛА;

грузовики Zetros;

22 млн патронов.

В июне министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что Германия направит Украине партию из 64 ракет для 3PK Patriot, отметив, что поставки необходимы для обеспечения «устойчивой поддержки».

21 декабря США объявили о выделении военной помощи Украине в размере $1,85 млрд, в рамках которой будут поставлены 3PK Patriot. Киев получил их к середине весны. В июле Борис Писториус сообщил, что Германия направит Украине новый пакет военной помощи на сумму до €700 млн — в него в том числе вошли две установки ЗРК Patriot.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян