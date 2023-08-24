Германия впервые отправила Украине ракеты для ЗРК Patriot

Германия направила Украине новую партию военной помощи. В поставку впервые вошли ракеты для американских зенитных ракетных комплексов Patriot, следует из обновленного списка военных поставок на сайте немецкого правительства. Сколько именно единиц отправлено, не уточняется.
Фото: Annegret Hilse / Reuters
Также ФРГ направила Украине:
- Системы обнаружения дронов;
- 40 разведывательных БПЛА;
- грузовики Zetros;
- 22 млн патронов.
В июне министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что Германия направит Украине партию из 64 ракет для 3PK Patriot, отметив, что поставки необходимы для обеспечения «устойчивой поддержки».
21 декабря США объявили о выделении военной помощи Украине в размере $1,85 млрд, в рамках которой будут поставлены 3PK Patriot. Киев получил их к середине весны. В июле Борис Писториус сообщил, что Германия направит Украине новый пакет военной помощи на сумму до €700 млн — в него в том числе вошли две установки ЗРК Patriot.
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