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Коммерсантъ FM
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Германия передаст Украине две установки Patriot и БМП Puma

Германия направит Украине новый пакет военной помощи на сумму до €700 млн. В новую партию в том числе войдут две установки зенитно-ракетных комплексов Patriot, боевые машины пехоты Puma, артиллерийские снаряды. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус на Общественном форуме НАТО в Вильнюсе.

В новый пакет помощи войдут средства противовоздушной обороны, боевые машины пехоты, боеприпасы и беспилотники. В частности, речь идет о новых компонентах для уже поставленных комплексов Patriot, дополнительных боевых машинах пехоты Marder, танках Leopard 1, оборудовании для разминирования и почти 20 тыс. боеприпасов для артиллерии и танков.

14 мая во время визита в Германию президент Украины получил в Берлине от канцлера Олафа Шольца заверения в поддержке со стороны ФРГ. Накануне визита Берлин анонсировал крупнейший на данный момент пакет военной помощи Киеву размером €2,7 млрд. В него вошли артиллерийские системы и боеприпасы, комплексы противовоздушной обороны, 30 танков Leopard 1A5, 20 боевых машин пехоты Marder и более 100 боевых бронированных машин.

Полина Мотызлевская

Военная операция на Украине

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