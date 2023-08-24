Замминистра экономического развития Белгородской области стал Михаил Баштовой

Михаил Баштовой стал заместителем министра экономического развития и промышленности Белгородской области. Информация об это появилась на сайте ведомства.Также Михаил Баштовой возглавил департамент стратегического планирования и конкурентной политики министерства.

Ранее чиновник руководил отделом стратегического планирования, который в том числе занимается белгородской стратегией социально-экономического развития.

На этом посту Михаил Баштовой сменил Михаила Гусева. Тот в свою очередь стал врио министра.

Ранее министерство возглавлял Дмитрий Гладский. Он продолжает курировать ведомство, а сам повышен до первого вице-губернатора.

Подробнее о реформе белгородского облправительства читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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