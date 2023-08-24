США хотят на полгода продлить соглашение о научном сотрудничестве с Китаем

Сегодня, 24 августа, Госдепартамент США заявил о том, что ищет возможность продлить на полгода действующее несколько десятилетий соглашение между США и Китаем о научном и технологическом сотрудничестве (STA). В течение этих шести месяцев стороны смогут разработать новые условия такого сотрудничества.

Соглашение было подписано еще в 1979 году тогдашними лидерами двух стран, Дэн Сяопином и Джимми Картером. С тех пор оно продлевалось каждые пять лет. Срок действия его истекает 27 августа. Критики соглашения, в том числе представители Республиканской партии в Конгрессе, неоднократно заявляли, что от соглашения нужно отказаться из опасений шпионажа со стороны Китая и возможности получения им технологий для проведения модернизации своих вооруженных сил.

«Это краткосрочное шестимесячное продление соглашения позволит сохранить его в силе, пока мы добиваемся возможности провести переговоры по внесению поправок в STA и ужесточению его условий. Это не обязывает США к продлению его на более долгий срок»,— заявили в Госдепартаменте. Его представители отмечают, что, если соглашение не продлить, Китаю и США придется заключать отдельные договоры по каждому отдельному случаю сотрудничества. Китай никак не прокомментировал это заявление, но ранее китайские должностные лица поддерживали продление соглашения.

Как сообщал «Ъ», многие американские эксперты обеспокоены сокращением научных связей с Китаем и возможным прекращением действия STA. По их мнению, это может стать серьезным препятствием на пути научно-технического прогресса в самих США.

Яна Рождественская