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Коммерсантъ FM
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Туристы спланировали осенний сезон

Какие направления будут пользоваться популярностью

Турция, Египет и Объединенные Арабские Эмираты стали наиболее популярными направлениями для осеннего отдыха. К такому выводу по итогу анализа бронирования пришел Российский союз туриндустрии. Турцию выбирают практически половина организованных туристов, ближайший конкурент — ОАЭ — занимает 18% от всего объема заявок.

Фото: Наталья Макарова, Коммерсантъ

Фото: Наталья Макарова, Коммерсантъ

Малая Азия остается безоговорочным фаворитом в сентябре и октябре уже несколько лет, что связано со скидочными программами, которые предоставляет принимающая сторона. Но с октября предпочтения путешественников сместятся в сторону Таиланда, отметил генеральный директор туристической компании «Розовый слон» Алексан Мкртчян:

Почему туристы не долетают до Хайнаня

Почему туристы не долетают до Хайнаня

«Если мы берем ближнее зарубежье, то №1 — это Белоруссия, №2 — Армения, дальше идут Грузия и Казахстан. И затем с большим отрывом — Узбекистан и Таджикистан.

Если мы берем дальнее зарубежье, то в сентябре Турция — единоличный лидер, потому что страна в этот период для россиян снижает цены на 20% по сравнению с августом. Это очень существенно.

Мы видим сейчас, что около 1 млн наших соотечественников находятся на низком старте, они хотят отдохнуть за разумные деньги в сентябре-октябре, тем более в Турции можно купаться вплоть до начала ноябрьских праздников.

Дальше, естественно, следуют Арабские Эмираты, которые повысят цены не раньше октября, поэтому пока они остаются мегапривлекательными. Скидки по сравнению с октябрем достигают 70% и в Дубай, и в Абу-Даби, и в Рас-эль-Хайме, и в Шардже, и в Аджмане.

На третьей позиции прочно будет стоять Египет. И потихоньку, начиная с сентября, начнет очень хороший старт Таиланд. В октябре туда полетят рейсы из более чем 15 городов России, и страна имеет все шансы уже в ноябре стать лидером продаж среди дальнего зарубежья».

Между тем туроператоры отмечают в этом году всплеск интереса к таким направлениям, как Шри-Ланка, Куба и Мальдивы. Традиционно дорогие страны сейчас сравнялись по стоимости туров с Турцией, поэтому россияне и делают выбор в пользу экзотики, пояснила представитель компании Fun & Sun Ольга Иванова:

Как инцидент с детским лагерем в Турции отразится на туротрасли

Как инцидент с детским лагерем в Турции отразится на туротрасли

«Турция стоит дороже, чем годом ранее. Вместе с тем только рейс занимает пять часов, а дальше еще добавляются три часа трансфера до отеля. И туристы, которые раньше, например, летом летали в республику, сейчас смотрят на альтернативные направления, потому что цена может быть чуть ниже либо сопоставимой, но при этом они на отдыхе получают абсолютно другие впечатления.

Учитывая, что погода в Таиланде, на Шри-Ланке, Мальдивах и Кубе позволяет отдыхать и купаться в море на протяжении всего года, а сезон дождей, который там не исключен, никак не влияет на отдых, то люди могут поехать в экзотическое, новое для себя направление, чтобы сменить обстановку и получить какие-то новые эмоции.

Сейчас, в принципе, россияне уже путешествуют не в какую-то конкретную страну, не в конкретный отель, как у нас это было, скажем, в девяностых, когда мы только начинали открывать для себя мир, а едут для того, чтобы получить какие-то впечатления».

Недельный отдых в турецкой Анталье по системе «все включено» обойдется российским туристам примерно в 140 тыс. руб. на двоих, подсчитали эксперты Ассоциации туроператоров. В Таиланде сейчас не сезон, там в начале сентября можно отдохнуть за 109 тыс. руб. Ближе к зиме путевки подорожают, предупреждают игроки рынка.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Светлана Белова

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