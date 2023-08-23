Минобороны: МиГ-29 сопроводил норвежский самолет вблизи границы России

Министерство обороны России сообщило, что сегодня, 23 августа, над акваторией Баренцева моря российские средства контроля обнаружили самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии. Российские силы подняли в воздух истребитель МиГ-29.

Как сообщили в военном ведомстве, при приближении российского истребителя самолет ВВС Норвегии развернулся от государственной границы. Нарушений допущено не было.

Аналогичный случай с норвежским Р-8А «Посейдон» произошел 14 августа. По данным Минобороны, полет российского истребителя проходил в соответствии с международными правилами.