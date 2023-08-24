Beluga Group переименована в Novabev Group

Акционеры крупнейшей алкогольной компании в России Beluga Group поддержали переименование компании в Novabev Group. Изменения уже отражены на сайте — изменены названия и доменное имя. Изменения были анонсированы заранее.

Решение было принято, чтобы разделить бренды группы и флагманской водки, а также «сделать фокус на охвате группой всех категорий крепких алкогольных напитков и вин». В новом названии Nova — это «новая звезда» с латинского языка, bev — сокращение от английского слова beverages (напитки), а также отсылка к брендам группы (Be — Beluga, V — «ВинЛаб»).

С ребрендингом не меняются организационно-правовая форма, стратегия, структура, менеджмент и управление бизнес-процессами. Как утверждается в пресс-релизе, новое название не затронет обязательств перед акционерами, сотрудниками и потребителями. Сохраняются банковские реквизиты и контактные данные (кроме названия). В документах в дальнейшем будет фигурировать наименование Novabev.

Кроме того, компания изменила свой логотип. Он, как утверждается, воплощает стихию воды, синхронную работу подразделений, динамику и развитие.

Выручка компании в период с января по июнь увеличилась на 14% и достигла 47,9 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 35% и составила 3 млрд руб.

О выпуске водки в РФ — в материале «Ъ» «Водку расставили по местам».

Леонид Уварчев