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Коммерсантъ FM
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Beluga Group планирует сменить название на NovaBev Group

Крупнейшая алкогольная компания в России Beluga Group обсуждает возможность смены названия на NovaBev Group (ПАО «НоваБев Групп»). В настоящее время вопрос находится на рассмотрении у акционеров группы. Финальное решение будет принято 23 августа.

Согласно пресс-релизу компании, вариант нового названия состоит из двух частей: Nova (с лат. «новая звезда») и Be + v (от англ. beverages — «напитки»). Первая часть — отсылка к масштабности компании и ее приверженности инновационным подходам. Вторая — соединяет названия Beluga и «ВинЛаб», подчеркивая связку производства и дистрибуции брендов.

В компании уточнили, что предпосылками для смены названия стали несколько факторов. Среди них Beluga Group указала продолжающееся развитие компании. По мнению группы, существующее наименование перестало отражать ее суть и соответствовать стратегии диверсификации бизнеса.

В Beluga Group также обратили внимание, что внешняя аудитория ошибочно принимает бренд группы за бренд одноименной водки и наоборот. «Из-за названия, частично совпадающего с флагманом, группу воспринимают как водочную, однако за несколько последних лет в рамках диверсификации операций она вышла на ведущие роли среди импортеров Wine & Spirits, а в ее собственном портфолио появились бренды, занимающие топовые позиции во всех ключевых категориях алкогольных напитков»,— говорится в пресс-релизе.

В первом квартале 2023 года Beluga Group (Beluga, «Беленькая», «Мягков») сократила производство водки на 11%, до 1,96 млн дал, год к году. Ранее группа поясняла, что на результатах первого квартала 2023 года сказались аномальные отгрузки в марте 2022 года, связанные с политическими событиями.

Подробнее о ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Водку расставили по местам».

Милена Костерева

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