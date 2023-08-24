Чистая прибыль «Газпром нефти» по МСФО упала на 40%

«Газпром нефть» опубликовала финансовую отчетность за первое полугоде 2023 года. Чистая прибыль компании по МСФО в первом полугодии снизилась на 40,1% по сравнению с тем же периодом 2022 года, до 304,413 млрд руб.

Выручка «Газпром нефти» за шесть месяцев упала на 14,6%, до 1,55 трлн руб. Выручка во втором квартале составила 821,6 млрд руб. против 835,8 млрд руб. годом ранее. Прибыль за этот период составила 306 млрд руб. по сравнению с 527,6 млрд годом ранее.

Операционные расходы за шесть месяцев снизились на 5%, до 1,162 трлн руб. Операционная прибыль упала на 33,6%, до 389,875 млрд руб., прибыль до налогообложения — на 39%, до 370 млрд руб., расходы по налогу на прибыль — на 38%, до 64 млрд руб. Прочие расходы составили 19,8 млрд руб.

Последний раз «Газпромнефть» раскрывала финансовую отчетность по итогам 2021 года. После этого компания воспользовалась разрешением правительства не публиковать эти данные.

23 мая совет директоров «Газпром нефти» рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год на уровне 81,94 руб. за одну обыкновенную акцию (с учетом уже выплаченных за девять месяцев). Таким образом, размер финального дивиденда составит 12,16 руб.

Анастасия Ларина