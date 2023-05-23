Совет директоров «Газпром нефти» рекомендовал дивиденды в размере 12,16 руб.

Совет директоров «Газпром нефти» рекомендовал выплатить итоговые дивиденды за 2022 год на уровне 81,94 руб. за одну обыкновенную акцию (с учетом уже выплаченных за девять месяцев 69,78 руб., или 330,8 млрд руб). Таким образом, размер финального дивиденда должен составить 12,16 руб.

Решение совета директоров опубликовано на сайте раскрытия корпоративной информации.

На фоне этого сообщения в 15:18 акции «Газпром нефти» на Мосбирже падали на 4,14 %, до 517,95 руб. за акцию.

Согласно дивидендной политике, «Газпром нефть» должна направлять на выплату дивидендов минимум 50% чистой прибыли по МСФО. Годовое собрание акционеров компании в заочной форме пройдет 28 июня.

Анастасия Ларина