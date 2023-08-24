Командиром экипажа разбившегося самолета Евгения Пригожина оказался воронежец Алексей Левшин

Командир разбившегося самолета Embraer Legacy 600, на борту которого находился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, Алексей Левшин оказался воронежцем. Эту информацию «ТВ Губернии» подтвердил сын летчика.

По словам молодого человека, Алексей Левшин родился в Тамбовской области, а жил в Воронеже. Он часто бывал в командировка. «Он был очень хорошим человеком. Всегда помогал родным и близким. Всегда знал, что делает. Стремился сделать мою жизнь лучше. Постоянно помогал мне во всех моих начинаниях. Он дорожил тем временем, которое проводил со мной, с мамой, с моей сестрой», — цитирует сына «ТВ Губерния».

Самолет Embraer Legacy 600 разбился вчера вечером в Тверской области. Помимо Евгения Пригожина и Алексея Левшина, на борту находились два члена экипажа и шесть человек, в том числе из руководства «Вагнера». Все они погибли.

По одной из версий, причиной крушения мог стать взрыв, в том числе от попадания ракеты, произошедший в хвостовой части самолета. В СКР расследуют преступление, совершенное по неосторожности пилотами или лицами, готовившими машину к вылету.

Подробнее о катастрофе — в материале «Ъ» «"Вагнер" потерпел небоевое поражение».

Иван Недокопов

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