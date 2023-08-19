МИД призвал США использовать только спецканал при обмене заключенными

Представитель МИД России Мария Захарова заявила в беседе с «РИА Новости», что в вопросах возможных обменов заключенными власти США должны сосредоточиться на непубличном профессиональном специальном канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Захарова

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Мария Захарова

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По ее словам, этот спецканал, определенный президентами России и США в 2021 году, с помощью «тихой дипломатии» позволил обменять россиян Константина Ярошенко и Виктора Бута на американцев Тревора Рида и Бриттни Грайнер в 2022-м.

Мария Захарова также назвала спекуляцией сообщения американских СМИ о готовности США обменять подозреваемых в хакерстве россиян на журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Гершковича и разведчика Пола Уилана.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов призвал американские СМИ дать «компетентным органам» спокойно работать над обменом заключенными. По его словам, возвращение россиян — это «безусловный приоритет» для российских властей.

16 августа WSJ писала, что Россия «не проявляет особого интереса» к обмену осужденными. По информации издания, на данный момент в федеральных тюрьмах США находится 25 россиян, еще 35 могут находиться в тюрьмах штатов, либо в изоляторах временного содержания в качестве подозреваемых и обвиняемых. WSJ отмечает, что обмен кого-либо из них на Эвана Гершковича или Пола Уилана не заинтересовал Москву.

Полина Мотызлевская