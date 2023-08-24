Volvo показала тизер электрического минивэна EM90

Компания Volvo показала тизер нового электромобиля EM90 — модель станет первым в истории шведского автопроизводителя минивэном.

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Фото: Volvo Volvo EM90

Фото: Volvo

«Представьте себе движущееся пространство, где вы можете быть просто собой. Место, где вы можете общаться с близкими, творить, отдыхать, работать или просто думать. Volvo EM90 — первый полностью электрический минивэн премиум-класса. Он создан для того, чтобы вы максимально эффективно использовали время, проведенное в автомобиле, как в скандинавской гостиной в движении», — описывает новинку автопроизводитель.

Премьера Volvo EM90 состоится 12 ноября в Китае. В этот же день будет открыт прием заказов на новинку на китайском рынке, а о сроках выхода модели в глобальную продажу не сообщается.

Напомним, ранее появилась информация, что в основу минивэна Volvo ляжет модель Zeekr 009, которую в 2022 году представил концерн Geely, в состав которого и входит шведский автопроизводитель.

Максим Вершинин

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