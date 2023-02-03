Reuters: Volvo готовит электрический минивэн

Компания Volvo к 2026 году выпустит не менее шести новых электромобилей, сообщает Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Zeekr 009

Фото: Geely Zeekr 009

Фото: Geely

По данным издания, в число новинок входят уже представленный кроссовер Volvo EX90, готовящиеся к релизу электрические кроссоверы XC60 и XC40, а также электрические модификации седанов S60 и S90.

Одной из главных новинок должен стать первый в истории Volvo минивэн. Ожидается, что этим электромобилем станет перелицованный Zeekr 009, который в 2022 году представил концерн Geely, в состав которого и входит шведский автопроизводитель.

Ключевыми рынками для минивэна Volvo станут Китай, Япония и другие азиатские страны, где подобные модели популярны в качестве альтернативы премиальным седанам. Конкурентами для электромобиля станут не только Zeekr 009, но и Toyota Alphard и созданный на ее базе Lexus LM.

Сроки выхода новых моделей не названы. Известно, что к 2030 году весь модельный ряд Volvo будет состоять только из электромобилей.

Максим Вершинин