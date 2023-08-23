Калужский губернатор сообщил о двух сбитых дронах

На территории Кировского района вблизи поселка Шайковка силами ПВО уничтожили два БПЛА, сообщил в Telegram губернатор Калужской области Владислав Шапша. По его словам, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

В регионе с октября 2022 года действует режим повышенной готовности. 16 августа над областью сбили три беспилотника. 21 августа была отражена атака одного БПЛА. В обоих случаях никто не пострадал.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер