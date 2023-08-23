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Коммерсантъ FM
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Страны БРИКС договорились об условиях расширения сообщества

Страны БРИКС на саммите в Йоханнесбурге приняли документ, в котором описываются параметры расширения сообщества. Об этом сообщила глава МИД ЮАР Наледи Пандор.

Наледи Пандор

Наледи Пандор

Фото: Пресс-служба МИД России

Наледи Пандор

Фото: Пресс-служба МИД России

«Государства-члены БРИКС пришли к согласию по вопросу о расширении. У нас есть принятый документ, в котором излагаются принципы приема стран, желающих стать членами БРИКС»,— сказала госпожа Пандор (цитата по Reuters). По ее словам, более конкретную информацию расскажут лидеры стран-членов БРИКС перед завершением встречи 24 августа.

В БРИКС в настоящее время входят пять государств: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Представитель ЮАР в БРИКС Анил Суклал говорил, что присоединиться к группе хотят 19 стран. В июне заявку о вступлении в БРИКС подал Египет, в июле — Боливия, в августе — Венесуэла. В число заинтересованных также входила Аргентина. По данным Bloomberg, Евросоюз призвал страну не вступать в БРИКС во время военного конфликта на Украине. Агентство также утверждало, что Индия и Бразилия выступили против расширения организации.

В ходе саммита, который проходит в ЮАР 22–24 августа, инициативу о расширении БРИКС публично поддержал премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Подробнее о деловом форуме в преддверии саммита БРИКС — в репортаже «Во весь колос».

Александр Кислов

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