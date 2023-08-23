Экскурсии без правил

Правила игры на рынке частных экскурсий изучает корреспондент отдела потребительского рынка Александра Мерцалова

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Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Гибель восьми человек в подземном коллекторе Неглинки мгновенно оживила разговоры о мерах безопасности в городе. В Мосгордуме уже говорят о необходимости ужесточить наказания за незаконное проникновение на подобные объекты. Но не менее значительные последствия, вероятно, наступят для туррынка.

На допрос вчера доставили гендиректора ООО «Спутник» Александра Кима, «осуществлявшего продажу и предоставление услуги, повлекшей смерть группы». Эта компания — юрлицо ресурса Sputnik8.com, сервиса онлайн-бронирования экскурсий. Устанавливается местонахождение владельца «Авангарда» Александра Лазовского, также продававшего диггерский тур. Задержан и организатор экскурсии Никита Дубас, которого собеседник “Ъ” на рынке связывает с сервисом бронирования Tripster.

До выводов следствия пока далеко, но этот случай уже можно назвать показательным. Глава правового комитета Российского союза туриндустрии Георгий Мохов называет его первым, когда претензии появились именно онлайн-агрегатору. Как раз за счет них последние несколько лет в России активно развивается сегмент авторских туров, организацией которых занимаются частные лица, а не туроператоры. Ограничений для них немного: работать гиды могут в качестве самозанятых, а начало их обязательной аттестации запланировано только на следующее лето. Сервис бронирования занимается привлечением клиентов, беря комиссию в 20–30% стоимости экскурсии.

Эта схема работает эффективно, пока речь не заходит о вопросах безопасности. Именно рискованные маршруты часто в глазах туристов самые привлекательные. Гиды же не всегда готовы раскрывать подробные программы.

Вопрос внедрения в законодательство понятия агрегатора и разграничения его ответственности с поставщиками услуг на туррынке обсуждается последние несколько лет. Существенно продвинуться в этом вопросе пока не удалось во многом из-за отсутствия явной необходимости и очевидных путей решения.

Пользоваться системами бронирования удобно как потребителям, так и поставщикам услуг, а где начинается и заканчивается их ответственность — не всегда очевидно.

Но теперь такой подход вряд ли сыграет на руку участникам рынка. Трагедия с большим числом жертв и нарушением правил безопасности может привести не только к отдельным громким делам, но и привлечь дополнительное внимание регуляторов ко всему сегменту. Другой вопрос — насколько пристальным оно будет. Негативные примеры на туррынке уже есть. Гибель школьников на Сямозере в Карелии в 2016 году привела к массовым проверкам и закрытию многих детских палаточных лагерей. Похожий эффект наблюдался после трагедии в лагере «Холдоми» в Хабаровском крае.