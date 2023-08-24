Деловую активность притормозили услуги

Показатель деловой активности в зоне евро в августе снизился до минимального значения за почти три года. По предварительным оценкам Hamburg Commercial Bank (HCOB) и S&P Global, индекс PMI опустился до 47 пунктов. Аналитики ожидали, что значение показателя, как и в июле, составит 48,6 пункта. Значение выше 50 пунктов означает рост деловой активности, ниже — спад.

Индекс PMI в промышленности, оставаясь в отрицательной зоне, в августе вырос до 43,7 пункта после 42,7 (трехлетнего минимума) месяцем ранее — на фоне увеличения экспортных заказов. В S&P Global отмечают, что этот сектор ждет дальнейшее оживление, наметившееся во втором квартале (см. “Ъ” от 17 августа), но прогнозируют, что выхода PMI в промышленности в положительную зону до конца года может не случиться. В августе ниже 50 пунктов впервые с конца 2022 года оказалось и значение индекса сферы услуг, опустившееся до 48,3 пункта с 50,9 пункта в июле. Спрос на услуги, поясняют в S&P Global, падает из-за инфляционного давления и роста стоимости заимствований.

Наиболее серьезным, как и месяцем ранее, снижение деловой активности в августе было в Германии, где композитный PMI сократился до минимума с мая 2020 года: 44,7 пункта против 48,5 пункта в июле. Показатель в сфере услуг вошел в отрицательную зону, составив 47,3 пункта после июльских 52,3 пункта, в производстве — поднялся до 39,1 с 38,8 пункта месяцем ранее на фоне небольшого увеличения числа новых заказов. В комментарии к опубликованным данным главный экономист HCOB Сайрус де ла Рубиа подчеркнул, что понижательное давление на экономику зоны евро в августе оказывал главным образом немецкий сектор услуг.

Значение PMI в другой крупной экономике зоны евро — Франции — в августе не изменилось и составило 46,6 пункта. Значение индекса услуг снизилось до 46,7 с 47,1 пункта месяцем ранее, индекса производства — повысилось до 46,4 с 45,1 пункта.

После публикации данных о деловой активности большинство аналитиков, опрошенных Trading Еconomics и Reuters, отметили, что вероятность наступления паузы в повышении ставок ЕЦБ в сентябре растет, даже несмотря на недостижение цели по уровню инфляции.

Кристина Боровикова