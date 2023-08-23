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Коммерсантъ FM
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Постоянная риска

Инвесторы ждут от Минфина ОФЗ с переменным купоном

Пауза в размещении ОФЗ не способствовала росту спроса. На последнем аукционе Минфин по итогам трех размещений привлек минимальный объем — 36,7 млрд руб. После резкого подъема ключевой ставки инвесторы с осторожностью относятся к облигациям с постоянным купоном, отдавая предпочтение бумагам с переменным (ОФЗ-ПК), но Минфин не торопится их предлагать. Аналитики видят риски исполнения квартального плана заимствований.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

23 августа после небольшого перерыва состоялись аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ). Минфин предложил инвесторам сразу три выпуска ОФЗ: два с постоянным купоном (ОФЗ-ПД) и один инфляционный (ОФЗ-ИН). Спрос на все выпуски составил немногим более 60 млрд руб., в результате Минфин удовлетворил 61% заявок на 36,7 млрд руб., из которых 16,3 млрд руб. пришлось на ОФЗ-ИН. Итоговый результат на 36% меньше объема средств, привлеченного на предшествующем тройном аукционе, и худший результат по таким аукционам в этом году.

Неделей ранее аукционы по размещению гособлигаций были отменены Минфином в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках, вызванной решением ЦБ провести внеплановое заседание. 15 августа Банк России объявил о решении повысить ключевую ставку на 350 б. п.— до 12%. Это вызвало негативную реакцию на рынке. По итогам прошлого вторника индекс гособлигаций RGBITR, рассчитываемый Московской биржей, впервые с февраля опустился к уровню 610 пунктов, потеряв за день 0,6%.

Реакция рынка на решение ЦБ была скоротечной, и уже к концу минувшей недели индекс гособлигаций вернулся на уровни начала недели — 616,6 пункта.

Восстановлению рынка способствовали крупные погашения классических ОФЗ на 250 млрд руб. и инфляционных на 150 млрд руб.

По мнению руководителя направления DCM департамента корпоративных финансов «Цифра брокер» Максима Чернеги, часть средств от погашения была утилизирована на вторичном рынке в длинные бумаги. «Рост цен ОФЗ на вторичном рынке на прошлой неделе позволил Минфину вернуться на первичный рынок ОФЗ после недельной паузы, но не гарантировал большого спроса на долгосрочные ОФЗ-ПД»,— отмечает главный аналитик по долговым рынкам БК «Регион» Александр Ермак.

Как резкий подъем ключевой ставки отразился на долговом рынке

В сложившихся условиях, как считают аналитики, более логичным было бы размещение ОФЗ с плавающим купоном. Такие бумаги интересны инвесторам на фоне роста процентных ставок либо в периоды неопределенности. ОФЗ же с фиксированным купоном теряют в цене, а потому не пользуются спросом у инвесторов, даже при предоставлении Минфином более высокой премии при размещении. По оценкам начальника управления анализа инструментов с фиксированной доходностью Газпромбанка Андрея Кулакова, по девятилетнему выпуску ОФЗ-ПД премия ко вторичному рынку была в размере 4 б. п., по более длинному выпуску ОФЗ-ПД она была выше и составила 9 б. п.

На фоне ускорившейся инфляции и усиления инфляционных ожиданий более интересны инвесторам ОФЗ-ИН, уточняет Максим Чернега, они более специфичны и не вызывают очень большого интереса на рынке. Есть спрос на ОФЗ-ПК, но предложением рынок балуют нечасто: с начала года Минфин провел лишь семь размещений таких бумаг. «Возможно, Минфин что-то знает о будущей ДКП, раз не спешит предлагать рынку инструменты с плавающей ставкой. Если ставки продолжат расти, то рост нагрузки на бюджет неизбежен»,— отмечает он.

Однако для исполнения планов по заимствованию Минфину все же придется более активно задействовать ОФЗ-ПК (флоатер).

По оценке Андрея Кулакова, для исполнения квартального плана в оставшиеся пять аукционных дней Минфину необходимо привлечь 448 млрд руб., что эквивалентно 90 млрд руб. за один аукционный день. Это на 15% выше среднего объема средств, который удавалось привлечь министерству в третьем квартале. «В ближайшее время спрос на классические бумаги, скорее всего, будет оставаться ограниченным, а возникающие потребности в долге Минфин будет компенсировать за счет флоатеров»,— отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. Он не исключает роста предложения таких бумаг ближе к концу года, когда увеличиваются траты бюджета.

Виталий Гайдаев

  • Газета «Коммерсантъ» №155 от 24.08.2023, стр. 8

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