«РИА Новости»: на месте крушения Embraer обнаружены тела восьми погибших

На месте крушения бизнес-джета Embraer Legacy в Тверской области обнаружены тела восьми погибших, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы. По предварительным данным МЧС России, на борту самолета были десять человек, все они погибли. Росавиация сообщала, что в списке пассажиров значится основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Поисково-спасательные работы продолжаются. Самолет упал вблизи населенного пункта Куженкино, он летел из Москвы в Санкт-Петербург. В экстренных службах сообщали, что самолет находился в полете менее получаса, при ударе о землю сгорел. Причины падения не уточняются.

Специально созданная комиссия Росавиации приступила к расследованию. ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росавиации сообщает, что самолет принадлежал ООО «МНТ-Аэро», которое специализируется на бизнес-перевозках. Согласно порталу flightradar24, речь идет о самолете с бортовым номером RA-02795.

Лусине Баласян