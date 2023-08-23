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Коммерсантъ FM
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Рогов: Пригожин погиб при крушении самолета в Тверской области

Член совета администрации Запорожской области, председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в Telegram, что бойцы ЧВК «Вагнер», с которыми он поговорил, подтверждают гибель основателя компании Евгения Пригожина при крушении бизнес-джета Embraer в Тверской области. По словам Владимира Рогова, вместе с господином Пригожиным погиб командир ЧВК Дмитрий Уткин.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Издание «Фонтанка» сообщает со ссылкой на анонимный источник, что Евгений Пригожин был на борту разбившегося самолета. По данным издания, в бизнес-джете также находились командиры ЧВК. Росавиация сообщала, что среди пассажиров Embraer значится Евгений Пригожин.

Самолет упал вблизи населенного пункта Куженкино, он летел из Москвы в Санкт-Петербург. По предварительным данным МЧС, все десять человек, находившихся на борту, погибли. Экстренные службы сообщили «РИА Новости», что на месте крушения обнаружили восемь тел. Их данные не уточняются.

О причинах крушения не сообщается. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного судна (ст. 263 УК РФ). По данным Росавиации, самолет принадлежал ООО «МНТ-Аэро», которое специализируется на бизнес-перевозках. Согласно порталу flightradar24, речь идет о самолете с бортовым номером RA-02795 — частный Embraer Legacy 600.

Лусине Баласян

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