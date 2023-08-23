Байден проинформирован о крушении бизнес-джета Пригожина в Тверской области

Президент США Джо Байден был проинформирован о крушении в Тверской области бизнес-джета Embraer Legacy, в котором среди пассажиров числится основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джо Байден

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters Джо Байден

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters

«Президент был проинформирован об авиакатастрофе в России»,— сообщили Reuters в Белом доме.

Представитель Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон, в свою очередь, написал в соцсети X (бывшая Twitter), что, если данные о гибели Евгения Пригожина подтвердятся, «ни для кого это не должно стать сюрпризом».

Сегодня вечером, 23 августа, бизнес-джет Embraer разбился неподалеку от села Куженкино в Тверской области. В списке пассажиров, по данным Росавиации, был бизнесмен Евгений Пригожин.

Позже член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов со ссылкой на бойцов ЧВК сообщил, что Евгений Пригожин и командир ЧВК Дмитрий Уткин, также находившийся на борту, погибли. По факту случившегося Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного судна (ст. 263 УК РФ).

Полина Мотызлевская