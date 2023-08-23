Росавиация: в разбившемся бизнес-джете среди пассажиров значится Пригожин

Пресс-служба Росавиации сообщила, что в бизнес-джете Embraer Legacy, который разбился в Тверской области, среди пассажиров значится основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, передают агентства «Интерфакс», ТАСС и «РИА Новости».

«Начато расследование катастрофы самолета Embraer, произошедшей сегодня вечером в Тверской области. Согласно списку пассажиров, среди них значится имя и фамилия Евгения Пригожина»,— сообщили в ведомстве.

По данным МЧС России, на борту разбившегося самолета находились десять человек, из них — три члена экипажа. По предварительной информации, все находившиеся на борту погибли, сообщили в ведомстве.

В правительстве Тверской области сообщили, что ситуацию взял на личный контроль губернатор Игорь Руденя.

Самолет Embraer Legacy потерпел крушение около 18:40 мск сегодня, 23 августа, неподалеку от села Куженкино Бологовского района Тверской области. По данным flightradar24, самолет с бортовым номером RA-02795 — 16-летний частный Embraer Legacy 600, регулярно летал по маршруту Москва—Петербург. По данным портала planespotters.net, компания Wagner Group приобрела этот Embraer (ERJ-135) в сентябре 2020 года.