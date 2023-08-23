Авиакатастрофы с ВИП-персонами в России

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин разбился в бизнес-джете Embraer Legacy в Тверской области. О других катастрофах с ВИП-персонами в России — в справке «Ъ».

9 марта 2000 года в аэропорту Шереметьево-1 при падении самолета Як-40 погибли глава ИД «Совершенно секретно» Артем Боровик и президент компании «Группа Альянс» Зия Бажаев. Причина катастрофы — технические неполадки и ошибка экипажа.

2 июня 2000 года в Москве на вертолете Gazelle SA-341G разбился известный офтальмолог, руководитель МНТК «Микрохирургия глаза» Святослав Федоров. Причиной падения вертолета названы технические неполадки.

28 апреля 2002 года при падении вертолета Ми-8 в Красноярском крае погибли глава региона Александр Лебедь и находящиеся на борту восемь человек. Вертолет упал из-за нарушения экипажем правил безопасности движения.

13 июля 2003 года в Хакасии на вертолете Robinson R-44 разбились гендиректор Западно-Сибирского металлургического комбината, член совета директоров «Евразхолдинга» Анатолий Смолянинов и его супруга Ольга. Причиной катастрофы стала ошибка пилота.

20 августа 2003 года при падении Ми-8 погибли губернатор Сахалинской области Игорь Фархутдинов, 13 руководителей области, трое коммерсантов и трое членов экипажа. Причиной катастрофы стало отклонение от курса и снижение с безопасного эшелона.

9 июля 2006 года при крушении лайнера А-310 авиакомпании «Сибирь» в аэропорту Иркутска погибли гендиректор московского хоккейного клуба «Спартак» Вадим Мельков, начальник УФСБ по Иркутской области генерал-майор Сергей Коряков и заместитель главы администрации УОБАО Наталья Суборова. Вина за крушение была возложена на пилотов.

13 сентября 2006 года в Кемеровской области на вертолете MD-600 разбились гендиректор и совладелец угольной компании «Южкузбассуголь» Владимир Лаврик, два его телохранителя и пилот. Причиной аварии стал отказ двигателя.

9 января 2009 года в Горном Алтае в результате столкновения Ми-171 с горой погибли полпред президента в Госдуме Александр Косопкин и еще шесть человек. МАК пришел к выводу, что погибшие пилоты нарушили «правила безопасности и эксплуатации» воздушного судна.

10 мая 2009 года в Иркутской области разбился вертолет Bell 407, на котором губернатор региона Игорь Есиповский возвращался с охоты на медведя. Причиной катастрофы стала «неподготовленность» пилота, дело закрыли в связи с его смертью.

10 апреля 2010 года в авиакатастрофе под Смоленском погиб президент Польши Лех Качиньский и другие государственные и общественные деятели Польши. При заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный в тумане самолет, не долетев до полосы, столкнулся с деревьями и развалился в воздухе. Все находившиеся на борту 96 человек погибли.

7 сентября 2011 года Як-42 с хоккейной командой «Локомотив» на борту разбился при взлете в ярославском аэропорту Туношна. Не набрав нужной высоты, лайнер столкнулся с радиомаяком, врезался в землю и взорвался. Выжил только бортинженер Александр Сизов, остальные 44 человека погибли. Как позже установили эксперты, второй пилот неосознанно нажимал на тормозные педали при разбеге.

14 сентября 2013 года в Тверской области разбился вертолет Agusta 119, погибли пилот и начальник организационно-административного управления Рослесхоза Сергей Медведев. МАК назвал причиной крушения плохие погодные условия.

21 октября 2014 года в аэропорту Внуково при разбеге самолет Dassault Falcon 50 EX столкнулся с аэродромной снегоуборочной машиной, в результате чего произошло его разрушение и возгорание. Погибли четыре человека, в том числе глава французской компании Total Кристоф де Маржери.

15 августа 2015 года в Охотском море в результате катастрофы вертолета Ми-8 авиакомпании «Восток» погибли пять человек, в том числе заместитель гендиректора АО «ВТБ-лизинг» Александр Кузьменко и его подчиненные. Причиной авиакатастрофы стали действия экипажа, который в условиях непогоды не выдержал безопасной высоты и скорости полета.

25 декабря 2016 года в Черном море потерпел крушение самолет Ту-154 Минобороны, на борту находились 92 человека — 84 пассажира и восемь членов экипажа. Среди пассажиров была правозащитник, общественный деятель, основатель фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка — она везла в Сирию груз медикаментов. На борту также находился ансамбль Александрова.

3 октября 2018 года в катастрофе вертолета AS 350 B3 в Костромской области погиб заместитель генпрокурора РФ Саак Карапетян. Сообщалось, что находившийся в отпуске господин Карапетян вместе с товарищами направлялся на охоту. В условиях плохой видимости пилот вертолета не справился с управлением, и машина упала на землю.

7 февраля 2020 года при крушении вертолета Bell 407 в окрестностях Казани погиб зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Айрат Хайруллин. В Следственном комитете РФ основными версиями крушения назвали ошибку пилотирования, техническую неисправность и неблагоприятные метеоусловия.